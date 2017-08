Programleder Christian Theill fra Gribskov Kommune står i mødelokalet i Jobcenteret, hvor han hver mandag mødes med sagsbehandlere fra forskellige centre i kommunen. Her taler de om borgerne og følger deres udvikling. Foto: Sabine Lai Ovesen

Én samlet handleplan i nyt projekt

Gribskov - 22. august 2017 kl. 03:06 Af Sabine Lai Ovesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra den 1. juli er Gribskov Kommune sammen med otte andre kommuner blevet en såkaldt frikommune de næste tre år. Det betyder, at de er blevet fritaget for at følge bestemte paragraffer, så de kan undersøge, hvordan de kan arbejde mere helhedsorienteret med borgere, der har sager flere steder i kommunen.

De får nu én sagsbehandler, som kan følge dem og kender hele deres sag.

- Det giver en helhed for borgeren. Her ser man på hele borgerens samlede livssituation, og med udgangspunkt i deres barrierer og ressourcer tilrettelægger vi den indsats, som borgeren skal have, fortæller frikommunekoordinator Tanja Condrea.

En holistisk tilgang

Kommunen fik frikommunestatus per 1. juli, og i alt er der omkring 250 familier og omkring 120 unge mellem 15 og 30 år i kommunen, som kan passe ind i projektet, fordi de har sager i flere af kommunens centre.

Indtil videre er der udtaget 15 familier og 15 unge, der er i gang med projektet.

- Vi får noget fleksibilitet, og det er særligt vigtigt for borgerens forløb. Borgerne får en mere entydig kobling til deres sagsbehandler, og sagsbehandleren kender dem meget mere indgående. Derudover får de en samlet handleplan, der er timet og tilrettelagt efter deres samlede livssituation, fortsætter Tanja Condrea.

I løbet af projektets tre år er det meningen, at langt flere af de udsatte familier og unge skal inddrages.

Det handler også om kommunens økonomi, og det er meningen, at den nye måde at arbejde på både skal være bedre for borgerne og billigere for kommunen på sigt.