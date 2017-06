En byfest med plads til flere

Se billedserie Efter Flemming Jørgensens død er Kim Schwartz blevet forsanger i Bamses Venner. Og det orkester spillede op til dans søndag eftermiddag. Foto: Karl Erik Frederiksen

Gribskov - 25. juni 2017 kl. 16:03 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aldrig før har der været så mange samlet ved Helsinge Gadekær til et sankthansbål, som der var i år. Her var det Johnny Hansen fra Kandis, der sang for til Midsommervisen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Under sangen og under båltalen, som i år blev holdt af byrådsmedlem Jepser Behrensdorff (K), holdt han pause fra sit orkesters optræden i byfestteltet på Markedspladsen, som inden båltændingen var fuld af fest- og danseglade mennesker. Efter bålet, hvor Kandis fortsatte med at spille i teltet, var det kun en lille del af de mange mennesker, der vendte tilbage . Endnu ringere var tilstrømningen til festens andet telt, hvor Tamra Rosanes & The Rowdy Cowboys underholdt.

Der er flere ting, som byfestgeneralen Tommy Seier glæder sig over.

- Vores bankospil tirsdag aften tiltrak mindst lige så mange mennesker. Vi kan også glæde os over stort fremmøde til Kandis og sankthansbålet fredag, samt til underholdningen lørdag aften til Gasolin-musikken med Peter Og De Andre Kopier samt til sildebordet søndag, siger Tommy Seier.

Når han skal fortælle, hvordan resten af festen er forløbet, lyder den korte udgave af svaret således:

- Der er alt for få mennesker på pladsen, og omsætningen ved salg af drikkevarer o.l. er for lille. En del af årsagen skyldes det dårlige vejr. Det har regnet og blæst så meget, at flere af de planlagte arrangementer måtte opgives. Selv Modelklubben Nordkystrens planlagte sejladser med modelskibe på gadekæret måtte opgives på grund af for høje bølger, siger Toimmy Seier til Frederiksborg Amts Avis, hvor der i mandagsudgaven kan læses mere om byfesten.