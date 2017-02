Se billedserie Christine Larsen, Amalie Henriksen, Camilla Lydolph og Nicole Pichura har arbejdet med såkaldt augmented reality for Google hele ugen.

Elever løser opgaver for Google

Gribskov - 24. februar 2017 kl. 09:30 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan kan man få virtual reality ind i undervisningen i skolen? Den opgave, lidt forsimplet forklaret, har tre piger fra 8.m på Nordstjerneskolen i Helsinge brugt det meste af ugen på at løse. Derfor sidder en af pigerne, Nicoline Mønster, denne torsdag med virtual reality-briller på for at teste forskellige måder at bruge teknologien på. Det er ikke en opgave, de har fået af deres lærer, men derimod en helt reel problemstilling, som de er blevet præsenteret for af virksomheden Google. Som et led i folkeskolereformens hensigt om at få åbnet skolen op og etablere samarbejde med virksomheder, har Nordstjerneskolen nemlig indgået et samarbejde med blandt andet Google samt Wizkids, ligesom der senere på året skal samarbejdes med Dell.

Pigerne synes, det har været spændende at samarbejde med et af verdens største firmaer og få vejledning direkte fra Google, som de løbende har været i kontakt med.

- De har også været heroppe og vi har holdt møder med dem. Det er fedt at få vejledning fra nogen, der har forstand på det, siger Emma Heltborg.

- Det giver noget andet, end hvis man bare får stillet en opgave af læreren. At man skal løse en virkelig problemstilling har givet mere motivation, supplerer Astrid Kampp.

En anden gruppe har arbejdet med at gøre undervisningen mere spændende ved hjælp af apps - under overskriften augmented reality.

- Det er lidt ligesom Pokemon Go, men i stedet for at lede efter Pokemons, kan man gå rundt og finde opgaver og regnestykker, forklarer Amalie Henriksen.

Derudover har en gruppe arbejdet med at hjælpe unge med læseudfordringer for virksomheden Wizkids, mens to andre grupper har arbejdet med klimaudfordringer, henholdsvis lokalt og globalt.

Skoleleder Peter Brixen peger på, at man med samarbejdsaftalerne har ønsket at tage skridtet videre end mange andre skoler og gøre andet og mere end at tage på ekskursioner og virksomhedsbesøg.

Målet er at motivere eleverne og give dem andre kompetencer end de traditionelle, samt vise dem hvilke evner, der kræves for at begå sig på arbejdsmarkedet.

- Målet har været at få virkeligheden ind i skolen. Vi har i flere år arbejdet målrettet på den del af skolereformen, siger han.

En af de vigtige færdigheder, de lærer, er samarbejde, lyder det fra den lærer, der står for projektet i denne uge, Theis Horneman.

- Man skal kunne samarbejde med alle mulige mennesker. Samarbejde skaber succes og gør hele livet nemmere, mener jeg, siger han.

Han mener også, at en sådan tilgang til undervisningen kan give eleverne en idé om, hvad de vil arbejde med i fremtiden. For målet med den form for samarbejde med virksomheder er også at uddanne elever til jobs, der endnu ikke eksisterer.

- Det kan måske give dem lyst til at komme i praktik hos nogle af de her virksomheder. Opgaverne er på et ret højt niveau, og det er ok at fejle.

- Der er ingen facitliste, men det er vigtigt at have en nysgerrig tilgang, for der er så mange muligheder, siger Theis Horneman.