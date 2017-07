Det sidste af de første hjemmehjælpsfirmaer stopper

Kit og Jørgen Bech - tog i går afsked med de sidste fire borgere, som de har leveret praktisk hjælp til. Foto: Karl Erik Frederiksen

Gribskov - 01. juli 2017 kl. 03:28 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kit og Jørgen Bech, der i 22 år har drevet det lille firma Kit's Service Kompagni,siger nu farvel til de sidste kunder. Dermed sættes punktum i et kapitel af den danske nutidshistorie. Firmaet er nemlig resultatet af en den privatiserings- og udliciteringsbølge, som daværende Græsted Gilleleje Kommune satte i gang over det ganske land for nu 22 år siden, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Borgerne skulle have lov til at vælge, hvem der skulle levere hjemmehjælpen til dem - om de skulle komme fra kommunen eller fra et privat firma. Det kunne vi se en mulighed i. Vi skulle også finde på noget at lave, nu hvor jeg havde mødt Kit, og hun var kommet til Danmark, siger Jørgen Bech.

Hans livsledsager og partner i firmaet Kit er nemlig født og opvokset i Thailand, og havde ikke før haft fast tilknytning til arbejdsmarkedet - mens Jørgen Bech havde en fortid som sælger i bilbranchen.

- At jeg skulle til at leve af at gøre rent, det havde jeg aldrig forestillet mig, da jeg havde med biler at gøre. Men idéen om, at borgerne selv kunne vælge, hvem de ville have til at hjælpe dem, tiltalte mig, siger Jørgen Bech.

- Det var jo Lars Løkke Rasmussen, der fik idéen. Han og borgmesteren inviterede 25 små og store private firmaer til møde for at fortælle om planerne, Nogle faldt fra med det samme, men efter mødet var vi 14 private firmaer, som ville påtage os opgaverne, siger Jørgen Bech.

På det tidspunkt var Lars Løkke Rasmussen 1. viceborgmester og formand for erhvervs- og sundhedsudvalget, mens Jannich Petersen var borgmester.

De andre er ophørt

- I begyndelsen kom vi udelukkende til borgere i Græsted-Gilleleje. Senere blev det også Helsinge. Ingen af de andre 14 firmaer, der var med fra start, eksisterer i dag. Nogle er af dem er lukket, fordi de ikke tjente nok, men vi har kunnet klare den, fordi vi har budgetteret med, at det kunne gå op og ned.

Kit og Jørgen Bech har leveret praktisk hjælp til borgerne, det vil primært siger rengøring, indkøb og tøjvask. Antallet af borgere, de har leveret hjælp til, har svinget hen over året. De har haft flest at servicere om sommeren, fordi nogle af de sommerhusejere, der ellers bor i andre kommuner, får bevilget hjemmehjælp i Gribskov. Om vinterren ligger tallet på cirka 85, men de seneste somre har tallet ligget på omkring 105.

Alt deres udstyr er solgt til et servicefirma på Lolland, og de borgere, som de har betjent - tre af dem har de leveret hjælp til alle 22 år - har nu måttet vælge ny leverandør. Også når det gælder det frie valg mellem leverandører, er der sket meget. For 22 år siden kunne borgerne vælge mellem 14 private firmaer. Nu kan de vælge mellem tre: Attendo, BM Pleje og Helt Rent Hjemmeservice, skriver Frederiksborg Amts Avis.