Birgit Roswall (th.) vises rundt af centerleder Gitte Andersen. Her står de i wellness-og hvilestuen.

Demenscenter snart klar til åbning

07. september 2016 Af Camilla Nissen

Selvom der stadig står papkasser rundt omkring, begynder det nye dagcenter for demente i Blistrup, Holbohave, nu at tage form frem mod åbningen på mandag. De første beboere, to undulater med navnene hr. Holbo og fru Herred, er også flyttet ind, og i denne uge holdes der introuge for personalet på stedet.

- De ansatte glæder sig helt vildt. Nogle af dem har været forbi for at kigge ind gennem vinduerne i weekenden, siger centerleder for Holbohave, Gitte Andersen, der lader til at glæde sig lige så meget.

Grundtanken med Holbohave er, at det ikke skal minde om et plejehjem, og så skal brugerne af stedet selv have indflydelse på, hvad de vil bruge deres dag på, fortæller Gitte Andersen.

Hun bakkes op af formand for Social-og Sundhedsudvalget, Birgit Roswall, der denne tirsdag er på besøg på stedet for at blive vist rundt og møde personalet.

- Meningen er at skabe et sted, som man ikke forbinder med et plejehjem. Det skal være hyggeligt og rart, og det skal ikke være sådan, at nogen ikke vil komme her, fordi de ikke vil på plejehjem, siger Birgit Roswall (V), der også er optaget af, at det giver aflastning for de pårørende, som ofte er hårdt belastet.

Håbet er, at man med dette tilbud kan få fat i alle grupper af demente - også dem, der netop har fået diagnosen - og på den måde højne livskvaliteten for både demente og deres pårørende og samtidig gøre det nemmere at blive længst muligt i eget hjem.

- Det skal ikke lugte langt væk af, at man skal være syg for at komme her. Der skal være fokus på, at det skal være rart at være her, så det bliver et sted, man gerne vil komme. Så det bliver spændende at se, om man kan løfte nogen af brugerne på den måde, siger Birgit Roswall.

En vigtig del af Holbohaves tilbud er den fysiske træning i husets motionsrum, hvor der skal opsættes løbebånd og være plads til skolegymnastik, da man ved, at fysisk aktivitet kan være med til at udskyde en forværring af sygdommen. Man håber også på at kunne få frivillige engageret til at gå ture eller lave andre ting med brugerne af stedet.

Derudover skal de demente deltage i forskellige daglige gøremål og være med til at bygge stedet op. Der er blandt andet et værksted, hvor der kan bygges fuglehuse og andre ting.

- Det er også derfor, vi ikke har et færdigt hønsehus og ikke har højbede klar endnu. Der ligger nogle aktiviteter i at forme huset, så de alle får en følelse af, at det er vores hus, siger Gitte Andersen.

Ud over de to undulater er der lagt op til, at flere husdyr skal flytte ind i Holbohave.

Indtil videre er 17 borgere med demens visiteret til at komme på stedet, og der er plads til 20 ad gangen. Ikke alle har brug for at dagligt, så på den måde vil flere end 20 kunne visiteres til stedet.