Fredag kørte Gribskov Gymnasiums nye studenter rundt i lastbiler. Foto: Karl Erik Frederiksen

De studerende løb rundt om gadekæret

Gribskob - 23. juni 2017 kl. 14:02 Af Sabine Lai Ovesen

Gribskob Kultursal var fyldt til randen af forældre, bedsteforældre og andre, der var kommet for at se de mange nye studenter fra Gribskov Gymnasium.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Efter en sang holdt rektor Kristoffer Høy Sidenius tale for de unge, og der var både plads til gode minder fra de tre år, nogle ord om almen dannelse og nogle gode råd på vejen.

- Fra politisk hold presses I konstant af karakterkrav, gennemførselsfrister og mantraet om, at I skal vælge nu og vælge rigtigt. Men tillad mig at mane til besindelse og minde jer om, at høje karakterkrav kun siger noget om, hvor mange ansøgere der er til en given uddannelse i forhold til antal studieplader på den pågældende uddannelse. (...) Det er værd at huske, at 70% af alle videregående uddannelser kun kræver en bestået studentereksamen. Så der er ingen grund til at gå i panik over de høje karakterkrav, og samtidig er der heller ingen undskyldning for ikke at tage en videregående uddannelse, sagde han blandt andet.

Og han var ikke bange for at råde de studerende, der ikke ved, hvad de vil læse, til at tage et sabbatår eller to.

- Men for alle jer, der ikke har fundet jeres kald endnu, så vil jeg naturligvis anbefale et sabbatår - eller flere. Men det (eller de) år skal ikke henslænges på sofaen, men bruges til at udforske verden. Prøv at få et rigtigt (kedeligt) arbejde. Lav frivilligt arbejde. Tag på højskole. Rejs ud i verden. Glæd jer over, at I ikke aner, hvad livet vil bringe, sagde han.

Derefter blev der uddelt eksamensbeviser og legater til de elever, der havde udmærket sig.

Klapsalverne sad løst, og da hele translokationen var slut, samledes de nye studenter sig på parkeringspladsen, hvor de kørte ned til Helsinge gadekær i højtspillende, dyttende og nærmest hoppende lastbiler.

Her løb de traditionen tro rundt om søen hånd i hånd, inden dagen bød på mere lastvognskørsel og fejring.