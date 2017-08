Se billedserie Samme dag, som tre mænd med køller forfølger en yngre mand over Stationspladsen i Helsinge, får tre unge på 17 og 18 år at vide, at de ikke længere må komme i Helsinge Ungdomshus. Foto: Karl Erik Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: De første bandesager i retten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De første bandesager i retten

Gribskov - 04. august 2017 kl. 03:46 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre unge, der blev bortvist fra Helsinge Ungdomshus, nægter at have tilknytning til Gremium MC, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Dette budskab kom de med i retten i Helsingør, der nu har indledt sagerne mod nogle af de personer, som blev anholdt og varetægtsfængslet, mens Nordsjællands Politi i april omdannede Helsinge til visitationszone for at stoppe konfrontationerne mellem grupperinger med tilknytning til de to bander Gremium MC og Bandidos.

I første omgang er det tre unge - to på 18 og en på 17 - som står til regnskab for en anklage for at have truet en ansat i Helsinge Ungdomshus, fordi han har meddelt dem, at de ikke længere må komme i huset.

De tre er utilfredse med, at pædagogen kun kan give dem den forklaring, at de i følge politiets oplysninger har tilknytning til Gremium MC, og at den type personer er uønskede i ungdomshuset. Det har de ikke, siger de i retten. I følge anklagen skal de blandt andet have truet pædagogen med at komme og voldtage hans datter samt at smadre ham.

- Jeg siger ikke, at jeg vil voldtage din datter. Jeg siger, at jeg vil komme og bolle hende. Det er noget andet. Det er ikke strafbart at bolle en pige. Jeg har heller aldrig sagt, at jeg vil komme og smadre ham, lyder det fra den ene tiltalte.

Alle tre forklarer, at de finder det uretfærdigt at blive nægtet adgang til ungdomshuset, for de har ingen tilknytning til Gremium eller andre grupper, siger de.

- Vi havde kun aftalt, at vi ville snakke med ham. Det kan ikke være rigtigt, at vi ikke kan komme et sted, hvor vi altid er kommet. Der er ingen andre steder, hvor vi må komme. Det er vi lidt sure over, siger den ene tiltalte.

Beskeden om at de er uønskede i ungdomshuset får de nogle timer efter, at der på stationspladsen har været et synligt opgør mellem to grupper, hvor tre køllebevæbnede mænd med, der i følge politiets oplysninger har tilknytning til Bandidos, forfølger en yngre person. Retssagen mod disse tre indledes 16. august.