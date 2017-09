De boede på de tørre pletter

Hele undersøgelsesområdet er på cirka 17 hektar. Det er mindre end en tredjedel af det samlede areal, der har været udskrevet arkitektkonkurrence om, og som vil have mulighed for at rumme i alt 700 boliger.

- Det er kun, fordi Gribskov Kommune ønsker at gøre arealet klart til udbud, at vi gennemfører undersøgelsen. Vi arkæologer har det bedst med, at fortidens minder får lov at ligge under jorden, hvis ikke de er i vejen for byggeri, siger arkæolog Louise Lund Johansen, der koordinerer arbejdet for de otte arkæologer på området.