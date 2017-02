Danmarks første ungeparti er skabt

- Når unge i dag stiller op for etablerede partier, er de nødt til at gå ind i en gruppe og så får de ikke den samme indflydelse, lyder det fra Søren Recinella, der går i 3. g på Gribskov Gymnasium. Han understreger, at det ikke så meget er en utilfredshed med »de gamle« som det er en mangel på indflydelse, der får de unge til at danne Danmarks første ungeparti.

- Vi vil kæmpe for at blive Danmarks bedste ungekommune. Og det skal ske gennem det brede samarbejde - samarbejde med dem, der kan føre vores arbejde bedst videre.

Søren Recinella peger på, at der er mange ungeuddannelser i Hillerød for eksempel,

- Helsinge kan sagtens være en by, hvor man bor, mens man er under uddannelse. Så vi skal sørge for, at transporten er i orden, at der er ordentlige boliger til de unge - og så skal vi skabe en masse faciliteter, så unge kan bruge naturen.