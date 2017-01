Her ved MidtNord-centeret er der planer om at bygge en ny dagligvareforretning. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen.

Dagligvarebutik på vej i Tofte

Gribskov - 13. januar 2017 kl. 14:43 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden for en overskuelig fremtid bliver det formentlig muligt at handle dagligvarer i Tofte, på Skovgårdsvej 23, hvor der i forvejen ligger MidtNord-centeret med forskellige forretninger, såsom Jysk, T. Hansen og Jem og Fix. Indtil videre har plan-og miljøudvalget givet administrationen grønt lys til at give byggetilladelse inden for lokalplanens rammer til en dagligvarebutik fra Frederiksborggruppen, der ejer MidtNord. Lokalplanen giver mulighed for et dagligvarecenter på 1000 kvadratmeter ved lokalcenteret. Hvilken supermarkedskæde, der skal drive dagligvarebutikken, vil eller kan hverken kommunen eller Frederiksborggruppen oplyse. Bruger man udelukkelsesmetoden, findes der i forvejen Kvickly, Fakta, Netto, Aldi og Lidl i Helsinge, mens der eksempelvis endnu ikke er en Rema1000, en Kiwi - eller en Føtex i byen.

Politikerne har givet tilladelse til at gå videre med byggeprojektet på trods af at handelslivet i bymidten i Helsinge er presset, blandt andet som følge af lukningen af SuperBest for to år siden. Det betyder, at byrådet har vedtaget et arbejde med at revurdere planlægningen af detailhandlen. Men samtidig har politikerne ikke ønsket at tilsidesætte lokalplanen for Tofte, som blev vedtaget for tre år siden.

- Et enigt udvalg har givet administrationen tilladelse til at give byggetilladelse inden for lokalplanen. Vores overvejelse går på, at vi har udstedt en lokalplan for tre år siden, som vi fuldt ud respekterer. For det skal være sådan, at der er tillid til, at man kan investere og arbejde fra den lokalplan, siger formand for plan-og miljøudvalget Jesper Behrensdorff (K).

Han vurderer, at en ny dagligvarebutik i Tofte ikke vil få indflydelse på arbejdet med at få en ny lejer ind i de tomme SuperBest-lokaler på gågaden.

- Jeg håber ikke, at det afskrækker nogen. Jeg har indtryk af, at når man placerer en forretning et sted, er der et grundlag for det. Jeg har den holdning, at investorer og dagligvarebutikker ikke investerer, uden der er lavet en forretningsplan. Så når man mener, der kan ligge en forretning i Tofte samtidig med en i midtbyen og andre steder, er der grundlag for det. Ellers investerer man ikke i det, siger han.

Jesper Behrensdorff peger på, at KFI, der ejer SuperBest-bygningen, fortsat arbejder på at få en ny lejer ind i lokalerne.

- Men vi har ikke en konkret sag på det. Men der arbejdes på en løsning, fordi handelslivet efterspørger det. Derfor har byen været i kontakt med KFI mange gange, og der er kræfter, som arbejder på at finde en løsning, siger han.