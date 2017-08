Danmarks Naturfredningsforening er bekymrede for, at der bliver bygget ferieboliger ved den grønne kile, som lige nu strækker sig fra det gamle rådhus og Kulturhuset Pyramiden ved Vesterbrogade i Gilleleje og helt ned til havet. Foto: Karl Erik Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: DN frygter, at badehotel spreder sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DN frygter, at badehotel spreder sig

Gribskov - 31. august 2017 kl. 09:23 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har fået kolde fødder, for der er flere uklarheder i planen, siger Linda Bruhn Jørgensen, formand for Danmarks Naturfredningsforening (DN) i Gribskov.

Hun er bekymret for fremtiden for det område i Gilleleje, som lige nu huser Kulturhuset Pyramiden og det gamle rådhus og ligger ved Vesterbrogade. Her vil hotelejeren Humberto Orsini starte et badehotel og i forbindelse med det bygge en restaurant på et fredet område, som kaldes den grønne kile og går fra de eksisterende bygninger og ud til havet.

Selve ideen om en restaurant i mindre skala kan Linda Bruhn Jørgensen godt se fordele i. Det kan nemlig blive en del af en pæn renovering af de eksisterende bygninger, mener hun.

- En renovering af bygningerne kan løfte området og det ser fint nok ud, hvis det bare er restaurant på det område, siger Linda Bruhn Jørgensen.

Men hun frygter, at restauranten ikke vil være det eneste byggeri, som bygges på det fredede område.

- Der er nogle ting, der ikke er til at gennemskue. Uklarhederne i planerne gør, at vi frygter, at der kommer nogle ferieboliger inde på det fredede område, siger Linda Bruhn Jørgensen.

Tidligere på ugen nikkede et enigt økonomiudvalg i Gribskov Kommune ja til at sende en ny lokalplan for området i høring, og en ansøgning til fredningsnævnet om at opføre restauranten på det fredede område er også sendt afsted.

Forslaget til lokalplanen rummer også mulighed for, at der kan opføres ferielejlighed på et ubebygget område mellem de eksisterende bygninger og Vesterbrogade. I forslaget vil op til 71 procent af området kunne bebygges, og det er en meget høj bebyggelsesprocent, mener formanden for DN Gribskov.

- Det er en utrolig stor bebyggelsesprocent ud mod vejen, det lyder meget voldsomt, siger Linda Bruhn Jørgensen.

Det er dog det fredede område, som ligger foreningen mest på sinde. Det skyldes, at området gør det muligt for alle at få adgang til vandet.

- Med kilen har vi alle har adgang til havet, så vi alle kan komme til kysten. Det er til glæde for os alle sammen, så hvis han får lov at bygge restaurant ud, så skal der fortsat være offentlig adgang. Det må han finde sig i, siger Linda Bruhn Jørgensen.

Det er Gribskov Kommune, som tidligere har ejet grunden og som sælger den til Humberto Orsini for 15 millioner kroner. Salget er dog betinget af, at en ny lokalplan for området går igennem.

Køberen af grunden Humberto Orsini ejer i forvejen Gilleleje Badehotel. Han har ikke ønsket at kommentere sagen, så længe den politiske proces er i gang.