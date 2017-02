Oswald Tolman har siddet hjemme i næsten seks uger, da han har fået afslag på at fuldføre resten af 12. skoleår på Skolen ved Skoven. Foto: Allan Nørregaard.

DF vil til bunds i sag om Oswald

Gribskov - 14. februar 2017 kl. 12:25 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sagen om den 18-årige Oswald Tolman fra Blistrup, der har fået afslag på at gennemføre resten af 12. skoleår på specialskolen Skolen ved Skoven i Hillerød, får nu politisk bevågenhed fra Dansk Folkeparti. Partiets medlem af social-og sundhedsudvalget, Jonna Præst, vil tage sagen op.

- Jeg vil bede om en redegørelse i sagen, når vi er tilbage efter vinterferie på mandag. Hvorfor har kommunen ikke givet ham tilladelse til at få skoleåret forlænget? På hvilket grundlag er der truffet den afgørelse? Lige så snart, vi starter igen, vil jeg tage fat i direktøren og centerchefen. Jeg vil gerne til bunds i det her, siger Jonna Præst.

Familien er kede af, at Oswald, der har Downs Syndrom, nu er afskåret fra at være sammen med kammeraterne på Skolen ved Skoven og ikke kan færdiggøre skoleåret sammen med dem, ligesom de mener, at kommunen ikke har overholdt en tidligere afgørelse, hvor det fremgik, at 12. skoleår skulle bruges til brobygning videre til et STU-forløb (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.)

- Jeg kan godt forstå, at forældrene gerne vil have, at skolegangen forlænges og at han får en ordentlig indkøring. Det er synd, at han er derhjemme og går i stå. Så jeg vil undersøge, hvad vi kan gøre ved det. Men jeg kan ikke love, at han kommer i skole igen, siger Jonna Præst.

Formand for udvalget, Birgit Roswall (V), kan ikke gå ind i den faglige vurdering af Oswalds situation, men hun anbefaler, familien at ser på de STU-tilbud, som kommunen peger på.

- Jeg synes eventuelt, de kunne besøge de tilbud, som han indstilles til, og måske kunne de prøve at tale med andre forældre i samme situation, der har deres barn i et STU-forløb og udveksle erfaringer, så de kan finde et godt tilbud. Jeg håber, at man finder den bedst mulige løsning for Oswald, der passer til hans behov, siger hun.

Medlem af udvalget for Socialdemokraterne, Pia Foght, ønsker heller ikke at gå detaljeret ind i den konkrete sag, men mener generelt, at STU, som Oswald er blevet tilbudt, er et godt tilbud til unge i den målgruppe.

- Jeg kan virkelig anbefale en STU, som er en uddannelse i at mestre sit eget liv. Netop den tre-årige uddannelse er betydningsfuld både nu og også resten af livet. Det giver et godt afsæt og er målrettet i forhold til resten af den unges tilværelse.

Pia Foght nævner blandt andet tilbuddet Kilden på Møllegården ved Esrum Kloster.

- Her lærer man at blive en del af en restauration og et fællesskab, siger hun.

Oswalds mor, Carina Tolman, har tidligere sagt, at hun ikke ser det som en mulighed at lade Oswald begynde i et STU-forløb, når han ikke har gennemført den brobygning, som han var blevet stillet i udsigt.

Kommunen har erkendt, at man måske kunne have fulgt bedre op på Oswalds videre forløb. Men afslaget fastholdes med en begrundelse om, at 12. skoleår skal bringe eleven videre fagligt.