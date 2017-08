Send til din ven. X Artiklen: DF afviser tidligere politianmeldelse mod Sølver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF afviser tidligere politianmeldelse mod Sølver

Gribskov - 14. august 2017 kl. 13:36 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådsmedlem i Gribskov, Bettina Sølver, har i den forløbne uge haft møde om en sag, hvor hun fik den opfattelse, at hun kunne se frem til en mulig politianmeldelse og at dette skete på foranledning af Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti afviser imidlertid, at det er dem, der står bag en tidligere sag denne uge om en politianmeldelse mod Bettina Sølver, således som oplyst til Frederiksborg Amts Avis/sn.dk i dag mandag:

- Hverken jeg eller resten af bestyrelsen kender noget til en politianmeldelse - og det, hun har med Brian, er en privat sag og den har vi ikke taget stilling til, Jørgen Tøjberg, fmd. Dansk Folkeparti, Gribskov,

- Det er da kedeligt, at man politianmelder hinanden. Men jeg kan heller ikke se nogen trusler i den korrespondance, der ligger på facebook - så det er jo forkert, hun skriver som hun gør. Men vi har ikke kommentarer til det, de to har privat.

Også den anden fløj i DF, partiets andet byrådsmedlem, Jonna Præst, afviser kendskab til sagen:

- Jeg kender ikke noget til det. Og med hensyn til politianmeldelsen for injurier må Brian selv ligge og rode med det. Det der med at sidde og skrive en hel masse på facebook - det er ikke lige mig. Jeg vil helst ikke føre politik på den der måde. Men nej, jeg mener ikke sådan en politianmeldelse er ikke den smarteste måde at bruge borgernes penge på, siger DF's andet byrådsmedlem, Jonna Præst.

Jonna Præst var partiets spidskandidat, indtil hun på den seneste generalforsamling i marts i år blev væltet af Brian Lyck Jørgensen.

Den verserende politianmeldelse mod Bettina Sølver er indgivet søndag af Brian Lyck Jørgensen (DF) og drejer sig om injurier. Brian Lyck Jørgensen afviser på nogen måde at have truet Bettina Sølver på facebook - således som hun offentligt skrev, også søndag.

Bettina Sølver fastholder overfor Frederiksborg Amts Avis, at personer fra DF står bag en sag i sidste uge, hvor Bettina Sølver, som hun selv formulerer det »står til en politanmeldelse. Jeg forstår sagen på den måde, at DF har ønsket at politianmelde mig, fordi de mener, jeg står bag et læk i en specifik sag«, siger byrådsmedlemmet.

Det sker i øvrigt, at kommuner anmelder deres byrådsmedlemmer for læk af oplysninger fra lukkede dagsordener. Borgmester Kim Valentin (V) afviser imidlertid, at han har kendskab til en sag, hvor kommunen skulle have forsøgt dette i forhold til Bettina Sølver.

