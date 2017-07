- Jeg skrev til ham, at jeg syntes, det var usmageligt, men den type er formentlig udenfor rækkevidde.

Send til din ven. X Artiklen: Clara blev narret af billet-svindlere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Clara blev narret af billet-svindlere

Gribskov - 24. juli 2017 kl. 13:33 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Clara Neerup Breiø var en af dem, der betalte 500 kroner for en endagsbillet til Musik i Lejet lørdag, men aldrig modtog den. Årets festival var så plaget af billetsvindlere, at Nordsjællands Politi var ude at advare.

Clara Neerup Breiø havde fået byttet vagter og ville overraske kæresten, der arbejdede som frivillig, men det var i første omgang ikke lykkedes hende at få billet. Da en billet til lørdagen så kom til salg på den blå avis, dba.dk, skyndte hun sig at slå til.

- Normalt ville jeg nok ikke lade mig narre, men man ved jo, der er mange om buddet, så jeg skyndte mig bare at købe den og betale for den med en overførsel. Bagefter kunne jeg jo godt se, at der var nogle advarselstegn, jeg burde have været opmærksom på, fortæller Clara Neerup Breiø.

Clara Breiø tog kontakt telefonisk til billetsælgeren pr sms, og fik at vide, hun ville få billetten om aftenen, når han kom hjem fra arbejde - men den dukkede altså ikke op. Herefter skrev hun på sms til sælgeren, der undskyldte, han havde bestjålet hende.

- Han skrev, at han havde problemer med odds, og at han ville betale mig tilbage i næste måned.

Den købte Clara Breiø imidlertid ikke. For dagen efter, hun havde købt, dukkede samme sælger op på dba.dk igen. Med flere billetter til salg.

- Det var samme telefonnummer, som var et taletidskort, og præcis samme ordlyd, fortæller Clara.

Hun havde da allerede lavet en politianmeldelse og været i kontakt med dba.dk, der øjeblikkelig havde slettet den første annonce.

- Jeg skrev så inde på den nye dba-annonce, hvor der er et felt, alle kan læse, at det var en, der snød. Og efterfølgende meldte der sig to andre, som havde været ude for det samme. Så blev annoncen slettet, fortæller hun.

- Jeg skrev til ham, jeg syntes, det var usmageligt, men den type er formentlig udenfor rækkevidde.

De advarselstegn, Clara Neerup Breiø efterfølgende kunne se, var, at profilen på dba var helt ny. Sælger boede desuden i Tønder og havde ikke mobilepay, det vil sige, han kunne ikke identificeres ud fra telefonnummeret.

- Hvis jeg skal købe på den måde igen, så vil jeg i hvert fald se efter, at det er sælgere, som er nem-id validerede - det betyder, at deres identitet kan tjekkes, siger Clara Breiø.

Efterfølgende skaffede hun sig en billet og mødte personligt op for at få den overdraget, før hun betalte.