Alle partier i byrådet har vedtaget at sende planen for et stort boligbyggeri på Møllebakken i centrum af Helsinge i høring. Dog ikke nytgribskov, som kritiserer projektet, som de kalder uambitiøst. Foto: Karl Erik Frederiksen

Byrådet er uenige om byggeri

Gribskov - 16. september 2017 kl. 14:28 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

150 nye boliger på Møllebakken i midten af Helsinge er kommet et skridt nærmere, efter et flertal i byrådet tidligere på ugen stemte for at sende en ny plan for området i offentlig høring.

Nybyggeriet skal bestå af omkring 110 nye almene boliger opført af Boligselskabet Nordsjælland og derudover 40-50 private boliger, fortæller formand for Plan- og Miljøudvalget Jesper Behrendorff (K).

- Vi har behov for at få styrket befolkningsmassen i byen. Det vigtige er, at vi får en kombination af ejerboliger og almennyttige boliger. Det er også vigtigt, vi får nogle lejeboliger i mindre størrelse, så vi også kan tiltrække unge, siger han.

Flere indbyggere i midten af byen vil samtidig gavne butikslivet, lyder vurderingen.

- Ved at flere flytter ind i byen, er der mulighed for mere handel i byens butikker. Det giver handelslivet et ekstra kundegrundlag, siger Jesper Behrensdorff.

Mens størstedelen af byrådet stemte ja til at sende planen for området i høring, så stemte medlemmerne af nytgribskov imod. De kritiserer planen for området for at være uambitiøs og helt forkert. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg synes, det er det forkerte projekt, man har valgt, siger Morten Ulrik Jørgensen, byrådsmedlem for nytgribskov.

Han mener, at en for stor del af det kommende byggeri er almennyttigt.

- Man skal lave mindre grupper af almennyttigt byggeri, ellers kan der opstå sociale problemer, siger han og henviser samtidig til problemer, som opstod i Kongens Gave i 1970'erne.

- Der sloges man i ti år med et dårligt miljø, siger Morten Ulrik Jørgensen.

Men bekymringen for at nybyggeriet i bymidten ender med at blive socialt belastet har ingen hold i virkeligheden, mener Jesper Behrensdorff.

- Det er der ingen risiko for. Området her ligger midt i byen og boligselskaberne har meget fokus på det, så det sker slet ikke, siger han.