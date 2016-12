Dette byggeri, der opføres i Gammel Annisse, er nu begæret i byrådet, som skal tage stilling til, om det må fortsætte eller ej. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Byggesag skal i byrådet

Gribskov - 29. december 2016 kl. 04:00 Af Camilla Nissen

Et hus under opførsel i Gammel Annisse bliver nu en sag for byrådet. Det sker som følge af, at medlemmerne af Plan-og Miljøudvalget et par dage før jul tog en tur til Gammel Annisse for at besigtige byggeriet på Kirkestræde, da både Annisse Lokalråd og Annisse Borgerforening mener, det er i strid med en bevarende lokalplan - selvom der er givet byggetilladelse fra Gribskov Kommunes administration. Efter besigtigelsen behandlede udvalget sagen på et ekstraordinært møde som et lukket punkt, og under dette møde blev byggeriet begæret i byrådet, oplyser formand for udvalget, Jesper Behrensdorff (K), der helst havde set, at fagudvalget havde fundet en løsning på sagen.

- Jeg mener, at vi skal finde en løsning. Det er en ærgerlig sag, men nu er den der, og så mener jeg, vi er nødt til at lade den køre. En høring af naboerne havde været ønskeligt. Det er ikke sket, siger han og peger på, at han mener, man bør lære af sagen og fremover sende byggetilladelser i nabohøring, når det drejer sig om områder som Gammel Annisse, hvor der foreligger en bevarende lokalplan.

- Jeg kan kun opfordre til, at man fremover hører naboerne, når det handler om bevarende planer, siger Jesper Behrensdorff.

- Der er ikke et krav om høring, men det havde været smukt, hvis der var sket en orientering af naboerne. Nu kommer den så i byrådet, fordi der ikke er enighed. Så i byrådet skal vi tage stilling til, om der skal ske byggestop eller ikke ske byggestop, siger Jesper Behrensdorff.

Det er Morten Ulrik Jørgensen, (NG) tidligere formand for udvalget, der har begæret sagen i byrådet, da han frygter, det kan ende som en ny sag i stil med Østre Allé i Gilleleje, hvor der blev givet en byggetilladelse, som senere blev erklæret ulovlig, da naboerne ikke var blevet orienteret.

- Jeg er blevet bestyrket i, at det kan blive en ny sag i stil med Østre Allé, hvis vi ikke tager politisk ansvar. Det betyder, at vi må standse byggeriet og finde ud af, hvad der er gået galt. Hvorfor er naboerne ikke blevet hørt. Byggetilladelsen er givet i marts bag et skrivebord, og først i november er man derude. Jeg prøvede at standse byggeriet allerede 9. december. Det bliver kun dyrere og dyrere, hvis vi venter. Det er os politikere, der har sparet hårdt på forvaltningen, som derfor laver fejl, siger han og peger på, at sagen er ulykkelig for både bygherre, der ikke føler sig velkommen og lokalsamfundet, der føler sig trådt på.

- Nu vil vi prøve at få det stoppet i byrådet. Vi er nødt til at få offentligheden ind over. Der er en helt anden arkitektur og højde end hos de andre huse i området, der ligger ydmygt inde i landskabet. Så jeg vil anbefale, man standser op og retter byggeriet til, så det passer ind i området, siger han.

Også Jesper Behrensdorff kalder det en beklagelig sag.

- Det er ikke en lykkelig sag. Der er ingen vindere i det her. Men falder sagen sådan ud, at byggeriet kan fortsættes, håber jeg, at man vil tage godt i mod dem i området. Hvis der havde været høring fra starten, havde vi ikke stået i denne sag. De har ret til byggetilladelse ud fra planerne, så det er kun småting, der kunne have været justeret, for eksempel udkig til naboerne, siger udvalgsformanden.