Buschauffør der hjalp 6-årig: Han skulle ikke gå der alene

Buschaufføren Stig, der ikke vil have hele sit navn i medierne, har kørt bus i Nordsjælland i 14 år, og det var første gang, han havde set en lille fyr gå alene på den befærdede strækning.

- Der skal man ikke gå alene. Så jeg holdt ind til siden og spurgte, hvor han skulle hen. Han sagde, at han bare skulle lidt længere ned ad vejen. Jeg spurgte, hvor meget længere nede ad vejen? Helsinge, sagde han. Jamen, det er da ikke lidt længere nede ad vejen, sagde jeg og bad ham køre med, siger Stig.

Da bussen skulle dreje og Alexander skulle ligeud, købte Stig ham en billet, så han kunne hoppe på den næste bus, som skulle mod Helsinge.

- Jeg havde ikke tænkt over, at det var nogen heltegerning, før min datter om aftenen sagde, at jeg er 'efterlyst' i et facebookopslag. Jeg har ikke selv facebook, så jeg havde ikke set det. Men det er da meget sødt, at Alexanders mor vil sige tak. Og jeg har også talt i telefon med hende, siger han.

Fredag kommer Alexander og hans mor Rebecca Louise Rachlau forbi Stigs arbejdsplads, når han har kørt sin sidste tur, fordi Alexander har en lille gave, som han gerne vil give.

- Det er sødt, at den lille fyr har en gave. Det er jeg da glad for. Det er lidt sjovt, for det viser sig, at han har gået i børnehave med mit barnebarn. Det er en lille verden heroppe i Nordsjælland, siger Stig.