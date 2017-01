Se billedserie Der blev spist igennem, rost og endda levnet, da borgmester Kim Valentin i går var på sin anden prøvesmagedag. Hele januar står den på ældremad til borgmesterens frokost. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Borgmesterens frokost under lup

Gribskov - 10. januar 2017 kl. 16:27 Af Hanne Guldberg Mikkelsen

- Det smager dejligt.

Klokken er 12.15 og borgmester Kim Valentin har forsigtig pillet plastikdækket af sin frokostret.

- Det er hakkebøf, Jeg elsker hakkebøf. Men jeg får det ikke så tit derhjemme. Min kone er ikke så vild med hakket kød, siger han.

Indholdet af den sorte bakke, som er inddelt i rum til bøf, sovs og kartofler, bliver lempet over på en hvid tallerken. Borgmestersekretær Ruth Tingsted har varmet frokosten i mikroovn - og der er rigeligt med sovs.

Bøffen indtages på borgmesterkontoret - hvor også Birgit Roswall, V, formand for social- og sundhedsudvalget, og Pia Foght, s, tidl. fmd. nu medlem af samme råd, er til stede.

Allesammen skal vi opleve borgmesteren spise den mad, som ældre i kommunen får leveret. Det skal Kim Valentin nemlig gøre indtil slutningen af januar.

- Jeg betragter det som en slags borgermøde eller en besigtigelse. Det er en hands-on oplevelse, siger borgmesteren og mener, at der er meget misinformation på ældremadsområdet.

Prøvesmagningen er kommet i stand på baggrund af en shitstorm mod Gribskov Kommunes madleverandør, Det danske Madhus. En datter til en borger i Ramløse lagde et billede på facebook af den nytårsmenu, hendes småtspisende mor var spist af med - og det gav tusinder af kommentarer.

- Men mange ser på det et halvt sekund og farer så ud, siger Kim Valentin og går i gang med bøffen.

- Ved denne prøvesmagning kan jeg danne min egen mening. Den er selvfølgelig subjektiv, men jeg mener, det sker på et ok grundlag.

Hvis dette havde været en almindelig frokost, havde der stået to halve på Kim Valentins frokosttallerken, så dagens portion er stor - og han må levne tre kartofler.

I hjemmet i Græsted står den på havregryn til morgenmad - og om aftenen er det borgmesteren, der stå bag kødgryderne. Her serveres tit asiatisk: wok, ris, kylling satai for eksempel, men også spaghetti bolognese og gullash for eksempel - sjældent sovs.

Kim Valentin dyrker en del sport - men betragter ikke sig selv som nogen ernæringsfanatiker. Han griner:

- Hvis jeg er ude, får den hele armen. Men jeg forsøger at undgå sukker og tomme kalorier. Jeg spiser også groft og ikke så meget salt.

Et par bidder inde i bøffen må borgmesteren dog række ud efter saltet og strø det henover retten, som også får en spids peber. Men hellere for lidt salt end for meget, er vi enige om. Heller ikke på smagssiden betragter Kim Valentin sig som nogen fanatiker.

- Men når jeg laver mad, tænker jeg over »umami«. Jeg tænker over, at de fem smage helst skal ind i det. Surt, sødt, salt, bittert og umami, forklarer han.

