Borgmester udelukker skattestigning

Gribskov - 10. august 2017 kl. 04:00 Af Hanne Guldberg Mikkelsen

Skatten sættes ikke op de kommende år - men personligt kunne borgmesteren godt tænke sig en nedsættelse.

Budgetforhandlingerne for 2019, 20 og 21 med korrektioner for 2018 er lige ved at gå i gang. Den 24. august mødes byråd og administration til budgetseminar, og Borgmester Kim Valentin indkalder ønsker fra borgerne.

Alle partier indbydes til forhandling, men de nuværende DF, K og Venstre, som indgik nyt budgetforlig sidste år, høres først.

- Jeg kommer til at indbyde partierne til møde typisk efter den 1. september. Jeg vil gerne mødes med alle partier - hvis de vil mødes med mig. Alle partier skal høres, siger borgmester Kim Valentin (V).

- Det gælder om at gå efter den bedste løsning. Det betyder ikke, at alle skal være med - ikke hvis der stilles urimelige krav. Jeg har hørt nogen, der lover guld og grønne skove, men uden at anvise finansiering. Hvis man vil være med, må man komme med både ønsker og finansiering. Jeg har allerede lavet aftale med et af partierne, der ikke p.t. er med i budgettet. Men det er klart, at dem der tager ansvar lige nu, bliver spurgt først.

For borgmesteren findes finansieringen ikke i en forhøjelse af skatten.

- En af de ting, som nogen af partierne ikke kan komme udenom at foreslå, er at sætte skatten op. Og det er ikke min kop te, siger borgmesteren, der klart afviser en skatteforhøjelse i forbindelse med det nye budget.

- Vi skal ikke tage flere penge op af borgernes lommer - sådan som jeg godt kan se, at de røde partier, altså socialdemokratiet og Nytgribskov, vil. Jeg kan jo godt regne.

Det ville falde bedre i tråd med Kim Valentins politik at sætte skatten ned.

- Jeg udelukker ikke noget på forhånd, men det er op til de partier, der indgår aftalen. Jeg har flere gange foreslået, at skatten skulle ned, men det har der ikke være stemning for - heller ikke i denne omgang. Men jeg synes, det ville være den rigtige vej at gå. Den tager jeg med partierne.

Ønsker for, hvad budgettet for de kommende år skal indeholde, tager borgmesteren også med partierne. Selv fremhæver han vigtigheden af at gøre klar til motortrafikvejens forlængelse, hvor Kildevejen ender som en af de større punkter - sammen med den Græsted-Gilleleje vej, der er projekteret.

Stærkt pres

Det er specielt med et to-årigt budgetforlig mellem K, DF og V. Det er afstedkommet af, at forligsgruppen på det første budget blev sprængt i november sidste år.

- Der kan også blive tale om ændringer for 2018 efter aftalen fra sidste år, men så skal de aftaler, der ligger, først forhandles igennem af budgetpartierne - de skal være enige om, at der kan ske noget, siger borgmesteren om de sager, som er henlagt til debat til efterårets budgetforhandling.

- For eksempel er børneudvalget under stærkt pres, så det tager jeg til forhandlinger: At vores normalområde ikke lider. Der er også debatten om rundkørslen ved Kildevejen. Der er en lang række ting, som er henlagt til dette efterårs forhandlinger.