Borgmester i sag om politianmeldele: Det er en privat sag

Gribskov - 14. august 2017 kl. 09:47 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Kim Valentin (V), Gribskov Kommune, betegner det som en privat sag, at to af byrådsmedlemmerne nu er raget så uklar, det er endt i en politianmeldelse.

- Det er Brians egen afgørelse og en personlig overvejelse, at han har valgt at politianmelde. Det er injurier, han anmelder for, og et civilretsligt anliggende. Det har ikke noget med byrådsarbejdet at gøre, siger borgmesteren, som dog gerne vil være med til at gyde olie på de oprørte vande.

- Jeg vil lægge an til, at vi får et bedre klima i byrådet, men jeg kan ikke bestemme, hvad de enkelte gør. Jeg vil meget gerne være med til at bilægge den konflikt, Brian og Bettina slås om. Men det er voksne mennesker.

Sagen startede søndag, da byrådsmedlem Bettina Sølver (S) på sin facebookside skrev, at hun følte sig truet af beskeder fra Brian Lyck Jørgensen (DF), sendt på hendes private facebook. Få timer senere svarede byrådsmedlem og udvalgsformand Brian Lyck tilbage med en politianmeldelse.

Bettina Sølver har på Gribskov Kommunes facebookside opfordret til, at borgere kunne bruge hende som hot-line, hvis de ikke kunne komme igennem til kommunen - det er dette, som er faldet Brian Lyck for brystet. Brian Lyck har anmeldt Bettina Sølver for injurier, da han ikke mener, der er tale om trusler.

