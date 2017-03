Borgmester Kim Valentin er ude med riven og kritiserer telemast-selskabet Telcon i hårde vendinger. Foto: Allan Nørregaard.

Borgmester: Telemast-selskab tager borgerne som gidsler

Gribskov - 07. marts 2017 kl. 12:58 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmester Kim Valentin mener, at selskabet Telcon, der blandt andet sætter telemaster op rundt om i landet, lægger pres på kommunen med »ufine metoder.« Selskabet Telcon skal på torsdag mødes med Gribskov Kommune i et forsøg på at blive enige om, at firmaet skal sætte en ny sendemast for mobiltelefoner op i Gilleleje. Men forud for mødet har borgmester Kim Valentin kridtet banen op. Han mener, at selskabets forslag til lejepriser er alt for lave, og peger på, at Telcon truer med helt at lade være med at sætte masten op, hvis kommunen ikke accepterer prisen, som er 2900 kroner årligt.

- Jeg synes, det er helt uhørt, at en privat virksomhed udnytter sit monopol på den måde og samtidig tager borgerne som gidsler. Vi lader os ikke true med ufine metoder, siger Kim Valentin i en pressemeddelelse, hvor han også opfordrer borgerne til at tage kontakt til deres teleselskab og få dem til at tage afstand fra den slags.

Borgere, som har mobiltelefon hos TDC, Telia, Telenor og 3 er berørt af forhandlingerne, fordi sendemasten i Gilleleje betjener disse selskaber. Når Telcon truer med helt at undlade at opstille en sendemast, kan det derfor få konsekvenser for mange borgere i og omkring Gilleleje, lyder det i pressemeddelelsen.

Den nye sendemast skal afløse to midlertidige sendemaster, som har været opsat på Kulturhavnen.

Samtidig forlanger Telcon på vegne af teleselskaberne, at lejen for kommunens øvrige otte sendemaster også reduceres. I dag betaler teleselskaberne hver for sig leje af arealer til sendemaster - i alt 322.000 kroner - til Gribskov Kommune.

Ifølge kommunen forlanger Telcon denne leje reduceret til i alt knap 16.000 kroner årligt for sendemasterne. Gribskov Kommune afventer nu de videre forhandlinger med Telcon og håber, at det er muligt at finde en fair lejeaftale.

Peder Hansen, direktør for Telcon, ønsker ikke at udtale sig om sagen, før mødet med kommunen på torsdag.

- Eftersom vi har et møde på torsdag, hvor vi skal tale om at fremtidssikre vilkårene for infrastrukturen, synes jeg, det er uklogt at udtale sig på nuværende tidspunkt, siger han.