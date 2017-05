Se billedserie Det er en meget praktisk bog om de ting, der virker, når man tager sig af demente, siger May Bjerre Eiby. Foto: Les Kaner.

Bog om omsorg som medicin

Gribskov - 11. maj 2017

Mennesker med demens kan udvikle sig og føle sig værdifulde, hvis man møder dem med omsorg i stedet for medicin. Det er et af hovedbudskaberne i May Bjerre Eibys nye bog »Når omsorg er den bedste medicin,« som netop er udkommet. May Bjerre Eiby er sygeplejerske og stifter af det private plejehjem Dagmarsminde Valby, der siden februar 2016 har taget sig af ti demente beboere. Alle har udviklet sig på de 15 måneder og er blevet fri for beroligende og antipsykotisk medicin - og kun én er på antidepressiv medicin.

- Det handler om at føle sig som et menneske, og at man har noget at byde ind med i samfundet, som her i Dagmarsmindes miniverden. De betyder noget og er til nytte. De får lov til at hjælpe til, for eksempel med at passe de dyr, vi har, og vi tænker i at bevare færdigheder som at læse og skrive. De får fysisk træning. Og så er der omsorgsoase-tanken - at de bliver forkælet, siger hun.

Og den positive tilgang til demente forsøger hun nu med bogen at nå så langt ud med som muligt.

- Alle de ting, vi gør på Dagmarsminde er ret simple, men virker ret kraftigt. Så det er en meget praktisk bog med nogle simple greb til at få det bedre som dement. Det er en bred bog, der taler til de mennesker, som er tæt på mennesker med demens, og også til fagpersoner. Så det er skrevet til de to grupper, som er dem, de demente omgås, siger May Bjerre Eiby, der gerne vil forsøge at ændre folks opfattelse af demens.

- Bogen handler om, hvordan man kan anskue demente som nye mennesker, og den handler både om svær demens og dem, der er i begyndelsen af sygdomsforløbet. Jeg har fået lov at fortælle korte historier om alle beboerne, ligesom der også er passager, der handler om mig. Så jeg tror også, den kan læses af folk, der ikke har noget at gøre med demens, siger hun.

- Jeg kæmper for at bryde det negative fokus på demens. Det er en livgivende og positiv vinkel, hvor jeg kommer med positive fortællinger om, at de demente har udviklet sig, og at man ikke behøver at gå i stå, siger hun og peger på, at fortællingerne hver især belyser en problematik, som pårørende vil kende til.

- Så ud fra de fortællinger, kommer bogen ind på, hvordan man kan løse en bestemt problemstilling. Det er lige meget, hvad den demente præcis har for en diagnose, det handler om at se på det enkelte menneske, siger hun.

Der er også en samfundskritisk vinkel i bogen, da May Bjerre Eiby gerne vil ændre på den måde, man behandler de demente på, hvilket også har været bevæggrunden for at åbne sit eget private plejehjem.

- Det er i høj grad et hovedmål at ruske op i behandlingen af demente og prøve at vise, at man kan gøre noget andet, siger hun.

Dagmarsmindes resultater er allerede nået vidt omkring. May Bjerre Eiby bliver ofte kontaktet af partier på Christiansborg, som vil høre hendes mening, ligesom hun holder mange foredrag, herunder også i andre lande, som Norge og Færøerne.

May Bjerre Eiby arbejder nu på at udvikle et akademi, hvor Dagmarsmindes metoder kan udvikles og udbredes.

- Målet er at certificere eksisterende plejehjem til at arbejde efter samme princip. Vi har ramt et stort behov, siger hun.

Dagmarsminde har desuden ansat en phd. studerende, der skal følge stedet i tre år.

- Hun har lavet en projektbeskrivelse, der er blevet godkendt, og hun starter nu. Det er sindssygt spændende. Det kommer til at handle om, hvad omsorg kan inden for demens, og hun skal bruge os som empiri. Så det bliver spændende at se hendes objektive fund, siger May Bjerre Eiby.