Se billedserie Mårum Skole kan let tages i brug til nye formål, siger Tue Villebro, der her betragter skolens gamle gymnastiksal sammen med børnehavens leder Monica Rosenville.

Send til din ven. X Artiklen: Børnehave vil omdanne skole til kulturhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Børnehave vil omdanne skole til kulturhus

Gribskov - 15. juli 2017 kl. 03:28 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bestyrelsen for Gribskov Naturbørnehave prøver nu at realisere dens plan om at overtage hele Mårum Skole, så dens mange ledige kvadratmeter kan anvendes som nyt kultur- og fritidscenter i Mårum. Gribskov Naturbørnehave bor i dag til leje på skolen, men nu vil bestyrelsen afgive et købstilbud på skolen, oplyser bestyrelsesformanden, dyrlæge Tue Villebro til Frederiksborg Amts Avis.

Gribskov Kommune udbød i juni måned skolen til salg. Fristen for at afgive købstilbud udløber onsdag 12:00. Inden skole blev sendt i udbud har repræsentanter for Gribskov Naturbørnehave ført forhandlinger med Gribskov Kommune om mulighederne for at overtage den.

- Når vi nu afgiver et tilbud, er det ikke kun fordi vi vil sikre os, at børnehaven og vuggestuen altid kan blive boende på den gamle skole. Vi vil også forsøge at åbne skolen for hele lokalområdet, så den kan bruges som samlingssted.

- Inden vi afgiver tilbuddet har vi derfor snakket med andre mulige samarbejdspartnere. Det drejer sig om blandt andet Mårum Idrætsforening, Mårum Kirke og Mårum Forsamlingshus. Vi tænker selvfølgelig ikke på at overtage aktiviteter, som lige så godt kan rummes i forsamlingshuset, men nye tiltag, for eksempel ungdomsklub o.l. Mårum er et område, som ikke er blevet begunstiget med mange kommunale tilbud, der kan bevare og udvikle det som et attraktivt lokalsamfund. Det må vi selv prøve at gøre, siger Tue Villebro.

- Vores forbillede er Ram Huset i Ramløse. Vi har derfor været i tæt dialog med kredsen bag Ram Huset for at få gode idéer, og vi er sikker på, at det kan lykkes. Forskellen på os og Ramløse er dog, at Ram Huset får lokalerne stillet gratis til rådighed af Gribskov Kommune, mens vi kommer til selv at betale for dem, siger Tue Villebro.

Mårum Skoles ældste bygninger er opført af daværende Græsted-Maarum Kommune i 1943. Bygningen er bygget i mursten og har tegltag.

- Den er opført i gode materialer, og der er ikke akut behov for væsentlige ombygninger eller renoveringer, siger Tue Villebro.

Skolen blev lukket af Helsinge Kommune i 1990 på grund af dalende fødselstal i lokalområdet samt fordi forældrene i stigende grad valgte at indskirive deres børn i privatskole. Den blev ombygget i 1995, fordi en del af den skulle udlejes til en udflytterbørnehave fra København, skriver Frederiksborg Amts Avis.