Gruppe for bedsteforældre i Gribskov - det kan være til bare at spise en is, fodre ænderne eller gå en tur i svømmehallen. (Arkivfoto) Foto: Lars Skov

Børn har brug for bedste

Gribskov - 06. marts 2017 kl. 13:04 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gribskov: En Vejbymor har lavet en facebookgruppe for Nordsjælland, som skal bringe børn og »bedsteforældre« sammen.

- Min datter har kun sovet ude én gang i sit liv. Hun hører tit fra sine kammerater, at nu skal de hentes af farmor og lige ud og have en is eller andet. Her er det kun min mand og mig, der henter.

Gitte Sørensen flyttede for noget tid siden med sin mand og datter på seksethalvt plus søn på to til Helsinge. De arbejdede i udkanten af København, og Helsinge var stedet, hvor de valgte at slå sig ned.

- Vi har ikke rigtig nogen familie i nærheden, min far bor over 200 kilometer væk, så vi har gjort flere ting for at forsøge at finde bedsteforældre. Blandt andet haft en annonce i den lokale avis uden resultat, forklarer Gitte Sørensen om baggrunden for den nye gruppe.

For Gitte Sørensen er det vigtigt at understrege, at hun søger bedsteforældre så tæt på biologiske som muligt. Det er ikke babysittere eller passere af syge børn, der er på agendaen.

- En bedste skal det samme som en biologisk. Det kan måske være en uden børnebørn og en, der har noget at give - og som vi kan give tilbage til, siger grundlæggeren af gruppen, der blev oprettet den 1. marts og i skrivende stund har 70 medlemmer.

- Jeg håber, at både vi og andre kan finde nogen. Jeg er sikker på, der er masser derude, der gerne vil - måske skal de bare prikkes Gitte Sørensen forestiller sig, at en bedste kan være i børnenes liv en eller flere gange om måneden.

- Og det behøver ikke at være noget stort - måske bare en tur ned og fodre ænder.

Andre oplevelser

For Gitte Sørensen er bedsteforældre vigtige.

- Jeg havde kun min farmor, men hun var enormt vigtig. Jeg elskede hende. Den ældre generation bør ikke mangle i børnenes liv, mener moren.

- Det er vigtigt med et forhold til den ældre generation, som kan give så meget. Når min børn ser deres morfar, kan de jo spørge ham om alt herfra og til månen. Og de får varme, tryghed, kærlighed og andre oplevelser, end vi som forældre kan give dem. Og så er der ikke hele tiden noget andet. Derhjemme skal vi jo lave mad og vaske tøj og så videre.

Bedsteforældre har også, siger Gitte Sørensen, nogle erfaringer og en historie, som det er vigtigt at børnene får med videre i livet - og som de tit ikke får i dag, fordi familier bor så langt fra hinanden.

Gribskov har tidligere haft en bedsteforældreordning, som Gitte Sørensen har hørt om i sin søgen efter bedsteforældre, som nu er nedlagt.

I lyset af at kommunen gerne vil have flere børneforældre til kommunen vil Frivilligkoordinator Pernille Dirchsen nu kontakte Gitte Sørensen og se nærmere på ideen om et netværk med bedsteforældre.

- Jeg synes, hun har en god sag. Det er noget, der er givende for begge parter. At tilføre en familie en ekstra ressource, som kan give noget andet... jeg synes, det lyder som en rigtig god ide, som vi gerne vil støtte, siger frivilligkoordinatoren, der mener, at netop en bedsteforælder er noget, der kan styrke de børnefamilier, der flytter til kommunen.

Facebooksiden hedder Reserve/bonus bedsteforældre søges i Nordsjælland.