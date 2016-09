Se billedserie Nye skilte fortæller bilisterne på Tibirkebro og Askemosevej, at der er fuldt stop ved udkørslen i Kildevej. Foto: Karl Erik Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: Billigt forsøg på sikring af farligt kryds Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billigt forsøg på sikring af farligt kryds

Gribskov - 16. september 2016 kl. 11:58 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Formanden for teknisk udvalg i Gribskov byråd, Bo Jul Nielsen (S), vil ikke ofre fem millioner kroner på en rundkørsel, hvis et farligt kryds kan gøres mere sikkert for 220.000 kroner, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Det omtalte kryds er Holløsekrydset, hvor der ofte er sket ulykker med død og alvorlig personskade, når trafikanter til og fra de to sideveje Tibirkebro og Askemosevej er kollideret med biler på Kildevej.

I krydsområdet er der netop sat skilte op med en hastighedsgrænse på 60 km/t på alle tre veje. De gamle forvarslingstavler for ubetinget vigepligt for de udkørende trafikanter fra sidevejene er nu erstattet af forvarslingstavler for stoppligt. På Kildevej, hvor der før har været to spor i hver kørselsretning i krydsområdet, er det med en ny opstribning nu markeret, at der kun er én kørebane.

Dette tiltag er sket på trods af, at en trafik- og uheldsanalyse foretaget af konsulentfirmaet Viatrafik sidste år konkludere, at etableringen af en rundkørsel ville være det eneste tiltag, der kan sætte en stopper for ulykker med alvorlig personskade.

Den løsning afviste teknisk udvalg i februar i år. I stedet anbefalede politikerne nogle tiltag, der kunne forhindre bilister fra de to sideveje i at foretage venstresving ud på Kildevej. Denne beslutning blev taget op igen på et udvalgsmøde 8. juini. Her besluttedes det at nøjes med de tiltag, der nu er gennemført, og at tage en ny drøftelse af trafiksikringen under de budgetforhandlinger, som byrådets partier nu har taget hul på.

Forhandlingerne slutter 10. oktober, men der kommer ikke noget forslag om at sætte yderligere penge af til sikring af det farlige kryds, siger Bo Jul Nielsen til Frederiksborg Amts Avis.

- Hverken jeg, Socialdemokraterne eller teknisk udvalg vil stille forslag om det. Vi vi først se, om det tiltag, som vi nu har taget, virker, siger Bo Jul Nielsen.

- Jeg er sikker på, at borgerne vil reagere, hvis det her ikke virker. Der er ingen grund til at anlægge en dyr rundkørsel, hvis vi kan opnå samme resultat med en meget billigere løsning, siger Bo Jul Nielsen.

I følge konsulenterne vil det koste omkring fem millioner kroner at anlægge en rundkørsel. Det vil koste 1,5 millioner kroner at forhindre bilisterne i at foretage venstresving ved udkørsel fra de to sideveje.

Den løsning, som nu er valgt, koster cirka 220.000 kroner, oplyser centerchef Dorethe Pedersen, Gribskov Kommune, til Frederiksborg Amts Avis.