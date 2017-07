Billet-snyd efterforskes

Nordsjællands Politi sendte lørdag en advarsel ud om, at der blev svindlet på dba.dk. Og Clara Neerup Breiø har politianmeldt. Hun har i anmeldelsen skrevet blandt andet den bankafdeling og det kontonummer, hvortil hun overførte penge - men det er, ifølge pressekoordinator Henrik Suhr ikke ensbetydende med, at politiet lige kan gå ud og hente manden.

- Vi har et kontonummer, men ikke identiteten endnu. man kan ikke bare gå ind og få oplysninger fra en bank. Vi skal have en editionskendelse, og banken skal herefter behandle det juridisk for at se, om det kan gøres. I anden omgang kræver det, at vi får fat i, afhørt og sigtet vedkommende, samt eventuelt afhørt den, der har indgivet en anmeldelse.