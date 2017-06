Billeder: Ridderkampe og gøgl i Esrum

Et par riddere til hest hugger både hoved og hænder af en arm kollega, der heldigvis kun er en dukke med hoved af salat. Tæt ved er børn i heftig kamp med sværd og skjold, mens voksne mænd forsøger at holde et tungt svær ud i strakt arm et minut for at vinde en genstand.