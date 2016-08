Billeder: Høstfestival på klostret

Arrangørerne skønner at det samlede besøgstal til høstfestivalen kom et stykke over de 3000. Lørdag var der 570 biler på p-pladsen, samtidig med at mange parkerede i Esrum, ligesom en del kom på cykel og de lokale til fods.

Smag på Nordsjælland drømmer om at udvikle konceptet og netværket, og her vil Esrum Kloster og Møllegård gerne være samarbejdspartner fremover.

- Det her inspirerer til at udvikle yderligere, måske kan vi have et fast udsalg hver weekend. Det her er landets mest interessante supermarked og mere end det. De mange små producenter der møder op skaber noget stort tilsammen, og vi vil netop vise at Esrum Kloster er vores allesammens, siger direktør Arne Kvist Rønnest.