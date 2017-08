Billeder: Folk strømmede til Kildemarked

Sådan lød det sidst på formiddagen søndag fra en meget tilfreds formand for foreningen »Kildemarkedet i Tisvilde« Anette Hertz, mens hun så på hvordan pladsen igen var ved at blive fyldt af gæster.

- Wauw, det var fantastisk! Allerede da Kim Bildsøe Lassen bød velkommen kl.12 var her fyldt. Jeg har aldrig oplevet at her har været så mange, og slet ikke fra start, fortæller Anette Hertz.

Kildemarkederne i Tisvilde blev genoplivet i 2000 og weekendens arrangement var således nummer 18 i nyere tid, hvor der lægges vægt på at markedet skal have en karakter, der så vidt muligt svarer til de historiske kildemarkeder, da interessen for at søge helbredelse ved Helene Kilde og grav så at sige skabte et marked.