Bilist kørte galt og forsvandt fra brændende bil

Klokken 12.54 fik det en anmeldelse om, at bilen var kørt af vejen og ind i nogle træer, der hørte til en ejendom. Og at der var udbrudt brand i bilen.

Imidlertid ved man endnu ikke, hvem der har kørt bilen. For mens politiet var der, indfandt bilens ejer sig og oplyste, at bilen var hans, at han ikke helt vidste, hvem der havde haft bilen, og at han ville sørge for, at den blev fjernet.