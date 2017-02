Benneweis sælger telt og dropper forestillinger i 2017

I første omgang var det ellers meningen, at ledelsen skulle bruge 2016 til at koncentrere sig om at tilpasse cirkusforretningen til nye tider, men det ligger stadig et stykke ude i fremtiden, og både telt og udstyr er blevet solgt.

- Dawid og Nadia (Diana Benneweis' adopterede tvillinger, som over cirkusset i 2015, red.) har stadig brug for tid til at relancere Cirkus Benneweis i en anden skala, siger Uffe Gad Jørgensen, rådgiver for Benneweis-ledelsen, til Helsingør Dagblad.

Der kommer altså ingen forestillinger fra Cirkus Benneweis i år, men der er stadig håb for, at der kommer et nyt show på et tidspunkt.

- Vi håber på, at Cirkus Benneweis kan genopstå i 2018. Men at det bliver i den oprindelige form med omrejsende trup, telt og dyr, det tvivler jeg stærkt på, siger Uffe Gad Jørgensen.