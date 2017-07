Behersket glæde over, at udvisning sat lidt i bero

Af Hanne Guldberg Mikkelsen

Hundested har fået en ny besøgsgård - lige ved Kikhavn.

Af Hanne Guldberg Mikkelsen

Hundested har fået en ny besøgsgård - lige ved Kikhavn.

I Tothaven bor familien Feilberg Olsen med så mange dyr af forskellig art, at de denne sommer har valgt at åbne som besøgsgård.

Pernille Feilberg og Jakob Olsen har boet her siden 2014 år med deres døtre Martha på 14 og Andrea på 11.

- Og når man har børn, følger der børn med, som Pernille Feilberg forklarer om baggrunden for besøgsgården.

- Der kom mange børn herud som trivedes med dyrene og gerne ville hjælpe til. Der sker noget, når børn sidder med et gedekid eller en kaninunge - væk fra en hektisk hverdag.

På den måde groede tanken om på mere systematisk vis at åbne lågen.

Mellem 60 og 100 gæster besøger nu daglig de tre hektar land, som er spækket med naturoplevelser og gårdejerne har været »lidt overrumplede« over den positive modtagelse.

- Det er gået helt vildt godt, siger Pernille, mens vi forbereder og på at forlade gårdspladsen og begive os ud på markerne omkring gårdene, hvor dyrene er.

Hyrdehundene bliver tilbage - og passer på den længe, hvor der er kattekillinger og kyllinger. Imens går vi ud bag gården, hvor marker og indhegninger strækker sig over mod skoven.

Det var herfra, at de nuværende ejere fik øje på stedet.

- Vi var på en ridetur i Ullerup skov, og så sagde Martha, da vi kom forbi her, at »på de marker kunne jeg godt tænke mig at bo«.

Familien skrev et brev til ejeren af huset, Søren. Det viste sig, at han havde fået stedet på samme måde - og han ville gerne sælge.

Kælegrisen

Omvisningen på besøgsgården går forbi en istandsat gammel togvogn, der under navnet cirkusvognen udlejes som feriebolig, Og forbi Pipperraphuset, hvor ænder og høns går under samme tag.

Her henter Pernille grønne æg - de er lagt af en særlig race. Skallen spiller i farven turkis til olivengrøn.

- Og de ser meget flotte ud i æggebakken, fortæller Pernille, mens hun fremviser ægget, der minder om et af farvet marcipan.

Fra gården sælges æggene fra de omkring 200 høns, der lever et økologisk liv.

Længere fremme står to malkegeder. Mælken fra disse bruges til både mælk, ost og yoghurt. Gernes kid går i en tilstødende fold - de rykker snart op som malekekvæg, så familien er selvforsynende med mælkeprodukter. Selvforsyning og økologi er nemlig et af formålene med selve gården - og familien er nået langt.

- Men det kniber stadig med grøntsager om vinteren, erkender Jakob.

Gårdens uldgrise er Olaf og Trille, hvor Olaf er en værre kælegris, som Pernille giver en ordentlig kradser på ryggen med en rive. Her er også Kunekune grise fra New Zealand og længere inde på området bistader, æsler, dværgkaniner samt de heste og ponyer, som der er trækture på, når gården holder åben.

Og det gør den onsdag-søndag klokken 14-17 i skolernes sommerferie. Mandag og tirsdag er der lukket.

Satsningen på et stort musikprogram ved Bakkefesten i Gilleleje gav bonus. Det væltede ind med gæster til årets bakkefest, og de skabte stor omsætning i barer og boder, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Satsningen på et stort musikprogram ved Bakkefesten i Gilleleje gav bonus. Det væltede ind med gæster til årets bakkefest, og de skabte stor omsætning i barer og boder, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hele området omkring Gilleleje Hallen var sort af mennesker både fredag og lørdag aften, og søndag var såvel antallet af besøgende som omsætningen større end ved de fleste andre bakkefester »i nyere tid«.

- Det er den bedste fest i de ti år, jeg har været med til at arrangere den. Vi skal helt tilbage til 1992 for at finde en fest, som har tiltrukket så mange mennesker, og som har givet så stort et overskud, siger formanden for Selskabet Gilleleje Strandbakker, som nu har arrangeret bakkefester i Gilleleje i 99 år med det formål at få penge til at købe privatejet strandarealer fri til glæde for offentligheden.

Fredag blev der solgt 3300 billetter, og lørdag nåede tallet op på 4860.

- Både fredag og lørdag solgte festen over 1000 liter øl mere end normalt, og det er ølsalget, som vi skal leve af, siger formanden Kurt Larsen.

Der var også mange mennesker søndag, hvor festen indbød til det traditionelle gratis sildebord, hvor John Mogensen Showband - med Jesper Søgaard fra Gilleleje Revyen som John Mogensen - sørgede for at holde stemningen oppe. På buffetbordene stod i år udelukkende lokale sild - doneret og tilberedt af Fiskernes Filletfabrik og Fiskernes Deli. Salget i baren af øl og kyllinger viste også, at de ikke manglede væske at svømme i, skriver Frederiksborg Amts Avis mandag, hvor der kan læses mere om festen.