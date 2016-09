Se billedserie - Der er aldrig sket ulykker her. Der frit udsyn til alle sider, siger Tina Fresco - her fotograferet sammen med to andre brugere Mogens Andersen og ni-årige Lars Andersen. Foto: Karl Erik Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: Beboere kæmper for at bevare overgang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Beboere kæmper for at bevare overgang

Gribskov - 19. september 2016 kl. 10:59 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det kan ikke have noget at gøre med hensynet til sikkerheden, at man vil lukke denne overskæring. Den er placeret et sted, hvor der er fuldstændigt frit udsyn til alle sider, og der er aldrig sket ulykker her.

Sådan lyder det fra en gruppe beboere på Stenbrobakken i Tisvilde, som er utilfredse med, at Lokaltog vil lukke den jernbaneoverskæring, som ligger for enden af vejen. Den ubevogtede overskæring er for dem en nødvendighed, fordi den er en del af en gammel skolesti, der følger Stenbrobakken samt de to tilstødende veje, Brentingevej og Fogedgårdsvej, og leder cyklister og fodgængere over til den cykelsti, der fører til henholdsvis Tisvilde og Vejby.

Lukningen rammer mange andre end beboerne i de 55 parceller i Stenbrobakke-kvarteret, mener de.

Mange af beboerne har boet i kvarteret mellem 30 og 45 år. Stien er den, som deres børn benytter eller har benyttet, når de skal i skole i enten Tisvilde eller Vejby - eller når de skal til Godhavn Station for at tage toget til Helsinge, hvor mange af de unge går i enten skole eller gymnasium. De benytter også overskæringen, når de skal en smut til stranden, eller på indkøb i Tisvilde eller Vejby, eller når de for eksempel skal lufte deres hunde.

- Den eneste, der er kommet til skade på dette sted, er en hund, som løb over skinnerne for mange år siden. Alle andre har lært at se sig for. Det er lettere her end ved mange andre overskæringer, fordi de er ingen træer eller bygninger, som tager udsynet, siger en af beboerne, yogainstruktør Tina Fresco.

Indstillingen om at lukke overskæringen er kommet som en bombe for beboerne. Først da Lokaltog inviterede dem til et borgermøde i slutningen af august fik de at vide, at Lokaltog ønsker at lukke overskæringen, fordi det er for dyrt at sikre den med et bomanlæg, der opfylder nutidens sikkerhedskrav. Trafikselskabets har ligeledes planer for to andre stiovergange i Tisvilde området. En overgang ved Gartnersvinget i Tisvildeleje, 400 meter fra Tisvildeleje Station, ønskes helt lukket, mens en overgang ved Dyrkærstien, 600 meter fra Tisvildeleje Station, ønskes forsynet med et bom-anlæg.

Kommunal støtte

Formanden for Gribskov byråds tekniske udvalg Bo Jul Nielsen (S) siger, at han har stor forståelse for beboernes synspunkter.

- Jeg var også til stede på borgermødet. Her hørte jeg beboernes synspunkter og tænkte, at der må kunne findes en anden løsning. Det er ikke Gribskov Kommune, som ønsker disse ændringer på banelinjen, men Lokaltog. Derfor vil vi også meddele Lokaltog, at vi er imod lukningen, siger Bo Jul.

I Gribskov kommunes høringssvar, som nu har været behandlet i teknisk udvalg hedder det, at

Gribskov Kommune støtter udviklingen af den offentlige transport med flere og hurtigere tog, men at det er en dårlig idé at lukke overskæringen ved Stenbrobakken.

Som begrundelse angives blandt andet, at der ikke findes nogen sikker alternativ rute for de svageste trafikanter, cyklende skoleelever. De tvinges ud på en smal vej med skrå rabat og uden kantbane, Vejbyvej, der går henover banen via en jernbanebro, der ikke kan udvides og give plads til cykler, hedder det.

Beboerne fra samtlige 55 parceller på de tre veje omkring Stenbrobakken har ligeledes skrevet under på en protest mod planen om lukning. Andre der støtter beboernes synspunkter kan skrive under på protesten via linket http://www.skrivunder.net/bevar_jernbaneoverskaring_i_tisvilde eller ved at skrive under på de protestskrivelser, der ligger fremme i flere butikker i Vejby og Tisvilde.