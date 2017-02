Se billedserie René Richardt (til venstre) og John Batz - optræder igen sammen. Her ses de i showet Komikby 2017 som henholdsvis Kim Larsen og John Mogensen.

Send til din ven. X Artiklen: Batz og Richardt gør Græsted til komikby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Batz og Richardt gør Græsted til komikby

Gribskov - 18. februar 2017 kl. 03:42 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Græsted bliver komikby den 23.-25. februar. Det bliver en forsmag på sommerens Græsted Revy, som skal spilles af kroens drømmehold fra 2012, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Underholdningsshowet »Komikby 2017 - årets første griner«, spiller for tiden på Centralværkstedet i Aarhus, og det er blevet godt modtaget. »Komikken blomstrer,« hedder det i en anmeldelse i Aarhus Stiftstidende.

Dem der får det til at blomstre er blandt andet skuespillermakkerne John Batz og revykaptajnen fra Græsted René Richardt. De spiller op til hinanden under hele showet med god støtte fra kollegaen Vicky Berlinn og de to musikere Bjarne Langhoff og Eskild Dohn (kendt fra De Syngende Lussinger). Nu kan showet opleves på Græsted Kro.

- Nu skal John og jeg endelig spille sammen igen i Græsted. Hver gang vi optræder sammen får vi begge et kick, der os til at give den hele armen. Vi mærker selv fornemmelsen af at være et makkerpar, der giver gensidig inspiration - måske på samme måde som Kjeld og Dirch, Gøg og Gokke - eller Fyrtårnet og Bivognen gjorde. Vi vil ikke påstå, at vi er på samme niveau, men vi kan mærke at publikum også opfatter os som et par, siger René Richardt, revykaptajnen fra Græsted Revyen.

- Dette gensidige spil mærkede vi begge tidligt i vores karriere på de skrå brædder - når vi turnerede med børneteaterforestillinger med Familieteatret. Der indledte vi det ping-pong spil, som vi ikke kan lade være med at lave, når vi spiller sammen. siger René Richardt.

Det var i 1987, at John Batz og René Richardt begyndte at spille børnetater sammen. I Græsted Revyen begyndte samarbejdet i 1998. De spillede sammen frem til 2009, hvor revyen måtte lukke. Ved genåbningen i 2012 var de igen sammen, men året efter blev John Batz direktør for Aarhus Revyen og skulle desuden spille revy i Esbjerg og på Bornholm. Sommerens revy i Græsted bliver et brud med tidligere års praksis.

- Normalt er vores kendetegn, at Græsted revyen er stedet, hvor nye talenter kan komme ind og afprøve sig som revyskuespillere. I år er vi en gruppe af efterhånden meget erfarne, nemlig hele revyholdet fra 2012. Det er mit og publikums drømmehold. Samtidig får vi igen Gordon Kennedy som instruktør. Så kan vi ikke gøre det bedre, siger René Richardt.

Ud over René Richardt og John Batz består gruppen af Troels Malling Thaarup og Christine Exner. Gordon Kennedy var instruktør på revyen i 2013, som blev kårets som »Årets Revy« af TV2 Charlie.