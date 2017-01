Artiklen: Bandidos-boss får 10 års fængsel for at smugle hash og kokain

Bandidos-boss får 10 års fængsel for at smugle hash og kokain

For en ledende Bandidosrocker viste det sig at være en god idé at anke en dom i en omfattende narkosag til landsretten.

Også for en anden central figur i narkosagen, der er gået under kodenavnet "Hajen", kunne det betale sig at anke dommen. I byretten fik Marco Toro Runchel 11 års fængsel, men det nedsatte landsretten til fængsel i 10 år.

Sagen har drejet sig om indsmugling af godt 600 kilo hash og omkring 3,5 kilo kokain.

I sagen har politiet foretaget beslaglæggelser i både Græsted og Helsinge i Nordsjælland, og der er foretaget både aflytning og skygning af de mistænkte.

To mænd, Dan Lek Poulsen og Nicklas Kaysen Jonassen, fik hver otte års fængsel i Østre Landsret mod 10 års fængsel i Retten i Helsingør.

De to fungerede som såkaldte løbere. En "løber" er en form for praktisk gris. I denne sag har de to blandt andet stået for indsamling af penge, regnskaber samt opbevaring af narko.

Yderligere er fire mænd dømt i sagen. Aydin Asci og Martin Østrup Hansen fik hver to års fængsel, mens de to sidste fik hver et år og tre måneders fængsel.

Selv om flere af de dømte fik nedsat deres straf i landsretten, er senioranklager Kristian Kirk tilfreds med udfaldet.

- I byretten fik flere af de dømte en kombinationsdom, hvor en del af straffen blev gjort betinget, siger han.

- Men landsretten har lagt til grund, at når man deltager i organiseret narkohandel, så skal man idømmes ubetinget fængsel.