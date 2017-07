Badende overser hestehuller

Tilbuddet kommer efter en periode, hvor livredderne ofte har været i aktion, fordi badegæsterne ikke har været opmærksom på, at det kan være farligt at bade. Inden for de seneste 14 dage har livredderne været ude og hjælpe seks badegæster, der havde bragt sig i en livsfarlig situation, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hun havde ikke taget sig i agt for, at de seneste tids vestenvind har medført, at der har udviklet sig store hestehuller, og at strømmen visse steder er meget stærk.

- Vi laver ikke dette arrangement for at advare folk mod at gå i vandet, når vejret ikke er det bedste. Vi gør det for at opfordre folk til at nyde og bruge de gode strande, vi har - men både børn og voksne bør vide, hvor og hvornår, at der kan opstå farlige situationer. Man skal lære sin strand at kende - og man skal kunne læse vejret, siger John Mogensen.