Se billedserie De norske kampesten lægges oven på et fundament af mindre svenske filtersten, som her ses rage lidt op over vandoverfladen. Foto: Karl Erik Frederiksen

Badegæster kan få sand mellem tæerne

Gribskov - 07. februar 2017 kl. 09:48 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu bliver der større chancer for, at sommerens badegæster kan få sand mellem tæerne på 300 mester strand - især hvis de tager ud til Nordkysten på stranden ud for Klitgårdens udstykning vest for Heatherhill mellem Rågeleje og Vejby Strand. Her er sandet begyndt at lejre sig på strandbredden i læ bag tre store kampestens bølgebrydere, der nu er under opbygning, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Projektet har ingen sammenhæng med den plan, som de tre Nordkystkommuner Halsnæs, Gribskov og Gilleleje har om at lave en samlet kystsikring for hele Nordkysten med såvel store kampestensanlæg som sandfordring. Det er derimod det projekt, som Gribskov Kommune i april 2015 blev dømt til at betale halvdelen af. Den anden halvdel betales af Klitgårdens kystsikringslag, der står som bygherre. Arbejdet omfatter en cirka 300 meter lang kyststrækning, som der er adgang til fra henholdsvis Heatherhill og Dyssevænget. På denne strækning har der langs den høje skrænt tidligere ligget en offentlig sti, Vincentsstien, som blev undermineret af de nedskridende skrænter for flere år siden.

Efter stormen Bodil i 2013 lagde Klitgårdens Grundejerforening sag an mod kommunen, fordi den ikke være med til at betale for en kystsikring, selv om en gammel deklaration, som daværende Vejby-Tibirke Kommune havde fået tinglyst, forpligtede kommunen til at betale halvdelen af alle udgifter til kystsikring på netop dette sted.

I øjeblikket har en entreprenør med store maskiner travlt med at bygge tre store bølgebrydere ude i havet. Arbejdet kan ventes helt færdigt om to eller tre uger, hvorefter der bliver ro på stranden igen.

Allerede nu kan des ses, at sandet begynder at lejre sig i læ bag de store bølgebrydere.

- Når entreprenøren er færdig slutter første etape. Der skal derefter gå omkring to år, inden arbejdet fortsætter. På de to år skulle der gerne nå at lejre sig endnu mere sand, siger Gribskov Kommunes projektleder Steen Larsen.

Næste etape omfatter udlægning af sten ved foden af skrænten, hvorefter der i følge tilladelsen fra Kystdirektoratet kan ske sandfodring på stranden, hvis ikke naturen selv har sørget for, at der er tilsytrækkeligt med sand,

De store bølgebrydere bygges af store kampesten fra Norge. I alt 1600 kubikmeter eller 3000 tons store sten blev sejlet til Hundested fra Norge. Herfra blev de den første weekend i december sidste år fragtet til Heatherhill med store lastbiler. Cirka 100 læs fyldte det. Fra den anden side - fra Sverige - ankom 2500 tons mindre filtersten. De blev brugt til at bygge de fundamenter, som de store kampesten nu er lagt på ude i vandet, skriver Frederiksborg Amts Avis.