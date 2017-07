Attendo kan miste plejeopgave

Kim Valentin truer Attendo med at fratage det plejeopgaverne i Gribskov Kommune, hvis ikke selskabet kan love at udføre de plejeopgaver, som det lovede, da det bød på opgaverne. De seneste omtaler af blandt klager over forkert eller mangelfuld sygepleje til henholdsvis en 91-årig kvinde og en 94-årig mand er ikke de eneste, Gribskov har modtaget fra utilfredse borgere og pårørende.

- Kritikken får min tillid til, at Attendo kan levere en ordentlig service, til at ligge på et lavt niveau, siger Kim Valentin, som har indkaldt Attendos ledelse til et møde, hvor den skal fortælle, hvordan selskabet frem over vil løse opgaverne.