Asylansøgere vil gerne holde dansk jul

- Vi har 19 familier, som sidder på asylcenteret, der mangler nogen at holde jul hos. Vi har i år oplevet, at mange på asylcentre er interesserede i at opleve, hvordan danskerne holder jul - og hvornår er der ellers så god en mulighed for at lære de danske traditioner at kende? Det er også en god mulighed for at lære nogle danskere at kende, og samtidig se, hvordan man gør juleaften. Der er andre steder i landet, hvor værter har tilmeldt sig for at vise traditionerne frem, siger Aia Lykke, kommunikationskonsulent i Røde Kors.