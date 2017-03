Fra huset i Nygade tilbød tre forskellige kvinder seksuelle ydelser, fremgik det af en hjemmeside, som blev fremvist i retten i Helsingør. Foto: Karl Erik Frederiksen

Anonym fik kommune og politi til at se på mishandling og menneskehandel

Gribskov - 03. marts 2017 kl. 13:24 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var anonyme henvendelser til henholdsvis Gribskov Kommune og politiet, der fik myndighederne til at interessere sig for, hvad der skete i 153 kvadratmeter stort hus på Nygade i Helsinge. Den første henvendelse kom til Gribskov Kommune den 27. juli sidste år. Den anonyme meddeler oplyste, at der i huset befandt sig en otte-årig dreng, og at der lev begået vold mod både barnet og dets mor.

Dagen efter fik Nordsjællands Politi en anonym opringning fra en mand, de fortalte det politiet, om samme forhold samt at der blev drevet prostitution fra huset. Senere samme dag fik politiet en mail med et vedhæftet foto af en dreng, der var klædt i kvindetøj.

Det er nogle af detaljere i det materiale, som anklager Margit Wegge fremlagde i retten i Helsingør fredag, hvor to kvinder står anklaget for blandt andet ulovlig menneskehandel, grov vold, åger og trusler ved at have tvunget drengens mor til at arbejde som prostitueret.

Den ene er en 46-årige kvinde, der er født i Thailand af thailandske forældre, mens den den anden er dansk statsborger, 20 år yngre, og som har en thailandsk mor og en dansk far, Den yngste af kvinderne tiltales desuden for bedrageri ved at få få en retarderet mand til at udbetale sig over 100.000 kroner.

Der er sat fem retsdage af til behandlingen af sagen. Fredag formiddag blev den 36-årige kvinde afhørt om tiltalen for bedrageri over for den retarderede mand. Hun erkendte at have modtaget pengene, men benægtede at det var bedrageri. Halvdelen af pengene var mandens indskud bil et dating-site, de skulle oprette på nettet, mens den anden halvdel var penge, som hun havde lånt af ham. Den anden halvdel, som hun havde fået udbetalt var et lån, som det var aftalt, at un skulle afdrage, sagde hun.

Den ældste af kvinderne blev afhørt om blandt andet forholdene i huset i Nygade. Det kom her frem, at hun havde aftalt at leje huset sammen med den yngre kvinde, som hun beskrev som sin kæreste. Senere kom de i forbindelse med drengens mor, som efter hendes forklaring tilbød at udrede halvdelen af huslejen.Hun nægtede at kende noget til, hvordan drengens mor tjente sine penge.Hun nægtede igså kendskab til en hjemmeside, hvor i alt tre forskellige kvinder tilbød seksuelle ydelser fra adressen i NYgade. Hun var dog i stand til at identificere drengens mor på et af billederne, samt en anden thailandsk kvinde, som også boede i huset de sidste par måneder, inden de efter politiets første besøg tog væk fra huset i slutningen af august. HUn nægtede også kendskab til en række sms-beskedder om betalingsspørgsmål og aftaler.

På de efterfølgende retsmøder skal man bandt høre om de vold og tusler mod drengen, samt om de ydmygelser han i øvrigt var igennem. Ved anholdelsen fandt man hos den 36-årige en fikmoptagelse med drengen, hvor han slikker kønsorganerne og digevorterne på en hund.