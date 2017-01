Anholdt for hærværk og hash

Efter lidt søgen stødte en patrulje natten til lørdag på en 26-årig mand, der havde forbinding om den ene hånd og glasskår på sig samt 20 gram hash. Han blev sigtet og anholdt for at være i besiddelse af stoffer og for at have begået hærværk kort forinden, skriver Frederiksborg Amts Avis.