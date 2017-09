De lokale brandfolk bør ikke være underlagt et beredskab, som skal dække seks kommuner, mener Enhedslisten, Alternativet, Nyt Gribskov og Socialdemokratiet. Billedet er fra en brandøvelse i Tisvilde Hegn. Foto: Karl Erik Frederiksen

Afstemning om det ny beredskab

Gribskov - 01. september 2017 Af Karl Erik Frederiksen

Fire partier vil have Gribskov Kommune til at udtræde af Frederiksborg Brand og Beredskab, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Har borgerne sat de ansatte og de frivillige på brandstationerne i Gilleleje og Helsinge så dårlige erfaringer med effektiviteten af i det fælleskommunale selskab Frederiksborg Brand & Redning, at Gribskov Kommune bør indlede en proces hen i mod en udtræden?

Det er det store spørgsmål forud for et møde i Gribskov byråd mandag 4. september efter et møde i kommunens økonomiudvalgsmøde. Her behandlede man et konkret forslag fra Enhedslisten, Alternativet, NytGribskov og Socialdemokratiet om at igangsætte en proces med at »hjemtage beredskabet til Gribskov kommune, og dermed udtræde af Frederiksborg Brand og Beredskab (FBB).«

Frederiksborg Brand & Redning er et interessentselskab, som blev stiftet 1. januar 2016 af kommunerne Egedal, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs og Hillerød Kommuner for at kunne leve op til en strukturreform, der blev aftalt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening i 2015. Formålet var at opnå store effektiviseringsgevinster samtidig med, at servicen over for borgerne blev fastholdt på et højt niveau.

Forslagsstillerne stiller spørgsmålstegn ved, at der er opnået effektivisering og ved, at det har været muligt at opretholde serviceniveauet. I de øvrige partier er man ikke så hurtige til at tage stilling.

- Alle partier er vist enige om, at det ikke lige var vores kop te, at vi skulle nedlægge vores eget beredskab og at vi skulle indgå i en sammenlægning med andre kommuners. Men derfra og så til på nuværende tidspunkt at sige, at vi lige så godt kan melde os ud, er der et stort spring, siger borgmester Kim Valentin (V) til Frederiksborg Amts Avis.

- Hvis vi skal tage stilling til sådan et forslag, skal vi kunne gøre det på et oplyst og kvalificeret niveau. Jeg vil i hvert fald gerne vide noget om, hvordan de mennesker, der har mærket reformen i deres arbejde, ser på sagen. Derfor har jeg sagt, at jeg først vil have en ordentlig snak med brandfolkene fra stationerne i Gilleleje og Helsinge, inden jeg kan tage stilling. Den snak håber jeg at få inden mødet på mandag, siger Kim Valentin.

- Vi behøver ikke at forjage os med at tage stilling. I følge vedtægterne kan vi tidligst opsige samarbejdet med de andre kommuner i 2019, hvorefter vi kan udtræde et år efter. Vi har tid til at få vurderet, hvad der er kommet ud af det fælles beredskab, og om vi selv kan gøre det bedre, inden vi behøver at træffe beslutningen, siger Kim Valentin.

På økonomiudvalgesmødet stillede Kim Valentin et ændringsforslag, som udvalgets fem medlemmer af Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti stemte for, mens de fire medlemmer af Alternativet, Nyt Gribskov og Socialdemokraterne stemte i mod. Enhedslisten er ikke med i Økonomiudvalget.

Ændringsforslaget giver Kim Valentin bemyndigelse til at holde et møde med det frivillige brandvæsen inden sagen kommer til behandling i byrådet.