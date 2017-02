Afslag til Oswald skyldes ikke jura

- Der er ikke nogen lovgivning, der forhindrer en ung i at færdiggøre det 12. skoleår. Vi er kede af, hvis udtalelsen i amtsavisen torsdag har skabt forventninger hos familien, men lovgivning eller ej, så ændrer det ikke kommunens afgørelse i denne sag. Generelt er det sådan, at vi vurderer borgernes situation individuelt, og et af kravene er, at det 12. skoleår skal bringe personen videre rent fagligt. Hvis 12. skoleår ikke bevilges, vil der skulle gives et andet tilbud, som afstemmes med den unge og familien, siger chef i Center for børn og unge Helle Mariager.

Torsdag beskrev vi i Frederiksborg Amts Avis, at den unge mand med Downs Syndrom ikke havde fået bevilget adgang til at gennemføre resten af det 12. skoleår på Skolen ved Skoven, og har derfor til familiens store fortrydelse været derhjemme, afskåret fra kammeraterne i klassen, siden årsskiftet. Oswalds mor Carina Tolman pegede i artiklen på, at kommunen ikke havde tilbudt et brobygningsforløb til et STU-forløb (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse), selvom det fremgik af en afgørelse fra kommunen, at der skulle være et sådant forløb i 12. skoleår. Den del beklagede myndighedschef i center for social og sundhed, Hanna Levy. Men hun fastholdt samtidig, at det ikke er muligt at sende Oswald tilbage i skolen.