Ældres nytårsmad: - Det ligner sgu svinefoder

- Vi tager altid feedback alvorligt og bruger den som basis for at forbedre os. Hvad er det egentlig, vi ser her. Mange facebookbrugere bliver provokeret af billedet - og det kan handle om mange ting. Denne nytårsret er måske egentlig en egnsret - men man kunne fra menuen have valgt for eksempel kogt torsk. Det her er en menu til småtspisende, og hvis der er for meget mad til en småtspisende, mister man appetitten. Maden her smager rigtig godt, råvarerne er gode, velsmagende og af høj kvalitet - de brunede kartofler ser måske lidt kedelige ud, men smager godt - når der er så mage følelsesladede opfattelser ser jeg det som en frustration omkring velfærdssamfundet generelt herunder også seniormad. Generelt er det sådan, at mad i en bakke er mindre pænt end en anretning på en tallerken. Hvis man lagde det der er i bakken, over på en tallerken med en rødbede eller to, ville man have et rigtig godt måltid. Vi tilbyder alle, der vil være kunder at få maden gratis i fire dage - og har talt om, at det også skulle gælde for pårørende.