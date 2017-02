Se billedserie René Richardt (til venstre) og John Batz er igen sammen i Græsted - her i rollerne som Kim Larsen og John Mogensen. Foto: Karl Erik Frederiksen

Årets første griner lover godt for revysæsonen

Gribskov - 24. februar 2017 kl. 16:07 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er mere fis og ballade i showet Komikby 2017, som kan se spå Græsted Kro, fremgår det af en anmeldelse i Frederiksborg Amts Avis. Showet spilles sidste gang lørdag 25. februar, hvorefter det kan opleves på Centralværkstedet i Aarhus.

I anmeldelsen hedder det blandt andet, At Komikby 2017 er med til at manifestere Græsted som en af landets efterhånden få byer, hvor revytraditionen er levedygtig i kraft af nogle gode revyskuespilere.

Komikby 2017 er kun på gennemrejse. Det er designet til den ny århusianske scene Centralværkstedet. Efter denne weekenden spiller showet igen på Centralværkstedet. At det er landet i Græsted skyldes selvfølgelig, at den ene af de tre skuespillere er holdkaptajnen fra Græstedrevyen, René Richardt, og at den anden mandlige skuespiller på scenen er John Batz, som til sommer vender tilbage til Græstedrevyen efter fire sæsoner, hvor han har haft travlt med at spile revy i Århus, Esbjerg og på Bornholm.

Hvis de to herrer kan holde dampen oppe frem til sommer, er der garanti for endnu en god sommersæson, hvor revyen fortjener at spille for fulde huse.

I Komikby er der kun plads til få politiske eller samfundskritiske jokes og satirer. Det er en moderne revy på grænsen til kabaret, hvor de to velsyngende og -spillende herrer får kvalificeret mod- og medspil af Vicki Berlin samt to multimusikalske talenter, Bjarne Langhoff og Eskil Dohn, som lige så ofte springer ind som medvirkende i numrene på scenen som de tager plads i »orkestergraven« ved siden af scenen. Takket være de to musikere bliver showet mindst lige så levende, sprudlende og vedkommende som de bedste revyer i Græsted - om ikke mere, hedder det blandt andet.

De tekster, som de medvirkende - eller instruktøren Dan Schlosser - ikke selv har fundet på, er blandt andet skrevet af Vase Fuglsang, der også er blandt leverandørerne til Græstedrevyen.

Instruktøren, der har trådt sine barnesko i Nordkystens sand, har i øvrigt givet nogle af showets århusianske jokes en drejning, så de tekstmæssigt passer til den nordsjællandske geografi, fremgår det af anmeldelsen, som kan læses i fuld længde i Frederiksborg Amts Avis.