Se billedserie Benedicte Meyer og Claus Jørgensen i færd med at pakke dagens overskudsvarer fra forskellige supermarkeder og bager ud af bilen. Herefter skal varerne sorteres, renses og fordeles i forskellige pakker til medlemsfamilierne. Foto: Camilla Nissen.

Send til din ven. X Artiklen: 808.000 kroner til at stoppe madspild Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

808.000 kroner til at stoppe madspild

Gribskov - 26. januar 2017 kl. 12:42 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En bil læsset med bugnende kasser fyldt med bananer, meloner, klementiner, brød og meget andet ankommer til jobcenterets gamle lokaler på Stæremosen i Gilleleje. Det er overskudsvarer, der ville være røget ud, hvis ikke fødevarefællesskabet Mad til alle dagligt hentede det hos supermarkeder og bagerforretninger i lokalområdet. I lokalerne på Stæremosen, som fællesskabet har lånt af kommunen, sorteres maden og pakkes i kasser, hvorefter det kan hentes på Stæremosen, i Frivilligcenter Helsinge og Glimt i Græsted af de 45 familier, der indtil videre er medlemmer af fødevarefællesskabet.

- Det er vores fundament, at SuperBrugsen Gilleleje, REMA 1000 i Hornbæk og Gilleleje og IRMA Gilleleje samt bager Bagt leverer mad til os hver dag. De gør et stort stykke arbejde med at sortere og pakke maden til os, siger stifter og projektleder for Mad til alle, Benedicte Meyer.

Hun tog i august initiativ til Mad til alle med et formål om at hjælpe økonomisk trængte familier med at få tilstrækkelig og sund mad. Og hendes projekt er nu til hendes store glæde blevet støttet af Trygfonden med 808.000 kroner - en check, der blev overrakt af borgmester Kim Valentin, der også er repræsentant for Trygfondens regionale råd i Region Hovedstaden, i går.

- Vi vil gerne sætte en stopper for, at folk går sultne i seng, siger hun og peger på, at hun hører om mange familier, der ikke har råd til andet end huslejen, efter integrationsydelsen er sat ned og kontanthjælpsloftet indført.

- Der er ikke meget tilbage, når huslejen ligger på 9-11.000. Faktisk ingenting. Så vi hører for eksempel om børn, der ikke kan have frugt med i skole, som de andre børn kan, siger hun.

Det var netop et foredrag om nedsættelsen af de sociale ydelser, der satte tankerne i gang hos Benedikte Meyer.

- Så jeg stak poten i vejret og foreslog det. Siden har det ene skridt fulgt det næste, og vi er nu en lille virksomhed med cvr. nummer og godkendelse fra Fødevarestyrelsen, fortæller Benedicte Meyer.

Samtidig er der en stor social gevinst i fødevarefællesskabet. Ledige danskere og flygtninge aktiveres i fællesskabet, da medlemmerne deltager i frivilligt arbejde med at gøre madvarerne klar. På den måde fremmes integrationen, samtidig med, at medlemmerne kan få ny viden og gå til kurser i madlavning og slyngning af honning, da fødevarefællesskabet har bier.

- Det handler om at inkludere alle medlemmer i arbejdet. Vi arbejder for at få maver fyldt, men også for at medlemmerne kan få nye færdigheder. En del af donationen fra Trygfonden kommer til at gå til kurser, for eksempel i fødevarehygiejne, siger hun.

Med støtten fra Trygfonden kan Mad til alle desuden ansætte en medarbejder 25 timer om ugen, siger Benedicte Meyer.

Medarbejderen hedder Rim Droubi og stammer fra Homs i Syrien.

- Det er en stor gave, at jeg kan arbejde her. Tak. Tak, siger hun og rækker hånden ud til Benedicte.

- Det er meget fint, og vi kan hjælpe mange familier. Vi har mange forskellige opgaver, såsom at hente ting i forretninger og sortere dem og se på datoerne, om de kan bruges eller ej, siger hun med et stort smil.