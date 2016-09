Kim Wolff og Louise Frederiksen modtager 750.000 kroner til at bygge Frændekildegård om til et moderne forsamlingshus. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen.

750.000 kroner til moderne forsamlingshus

Gribskov - 14. september 2016

Gården Frændekilde i Ørby er lige nu under forandring fra nedlagt landbrug til et moderne forsamlingshus, hvor lokale kan samles om natur, mad, kultur, håndværk og håndarbejde. Til det projekt modtager gårdens ejere Kim Wolff og Louise Frederiksen nu 750.000 kroner fra Realdanias kampagne Underværker, oplyser Frændekildegård i en pressemeddelelse. Realdania ønsker at bidrage til udviklingen i lokalområdet ved at støtte ombygning og restaurering af gårdens 595 kvadratmeter store lade, der skal fungere som samlingspunkt.

Gården, der er opført i 1913, vil i løbet af det næste halve år blive omdannet til et mødested for lokale og gæster udefra, der vil skabe noget med deres hænder og inspireres. Grundtanken er at åbne gården og naturen omkring den og skabe et nyt fællesskab.

Stedet vil byde på en blanding af kurser i madlavning og håndarbejde såsom byg af genbrugsmaterialer samt strik og syning, suppleret med forskellige former for kultur- og naturevents, høstfest og julemarked. Der vil løbende komme salonarrangementer og utraditionelle foredrag med forfattere, musikere, designere mfl. Også på madfronten har Frændekildegård visioner. Nikolaj Juel, der er en anerkendt kok, madskribent og madinnovator er fast tilknyttet gården.

- Gården skal være kilden til fællesskab, læring og balance. Et generøst, moderne forsamlingshus. Og så skal det meget gerne være for alle. Ikke bare dem fra Vejby eller Ørby eller Tisvildeleje. Der er så mange gode mennesker, der går hver sit sted og laver noget. Vi vil gerne binde de områder sammen, der er heroppe, har Kim Wolff tidligere sagt til Frederiksborg Amts Avis.

Den er under restaurering sådan, at det ydre autentiske helhedsindtryk bevares, mens det indvendigt forvandles til et levende og fleksibelt rum med mobile køkkener, håndbyggede langborde, værksted, gårdbutik og mulighed for overnatning.

Ud over stedets ejere er en blanding af lokale ildsjæle og kulturpersoner fra byen initiativtagere til »Frændekildes venner« - en støtteforening, der vil bidrage med arrangementer og frivillige indsatser. Frændekilde vil også samarbejde med lokale ildsjæle og foreninger, blandt andre Vejby Idrætsforening .

I alt 16 nye ildsjæleprojekter får støtte fra Realdanias Underværker-kampagne. Projekterne spænder vidt, men har det til fælles, at de bliver gennemført af frivillige og passionerede kræfter i det byggede miljø.