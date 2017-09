30-årig fangede indbrudstyv

En 41-årig mand fra Georgien fik lørdag en straksdom på 30 dages fængsel og blev udvist af Danmark i seks år efter et indbrud fredag, hvor han sammen med en anden mand brød ind hos en 30-årig mand på Skovhøjen i Græsted. De to gerningsmand knuste en rude med en sten og gik i huset. Midt i det hele kom den 30-årige beboer hjem. De to gerningsmænd forsøgte at løbe ud af huset. Den ene slog den 30-årige og løb ud, men det lykkedes den 30-årige mand at få fat i den 41-årige mand fra Georgien og holde ham fast, til politiet kom frem og kunne anholde ham.