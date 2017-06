Se billedserie Episoden på OK-tanken fandt sted fire dage før, at en gruppe, som i følge politiet havde tilknytning til Bandidos, forfulgte en yngre mand tilknytning til Gremium på Stationspladsen i Helsinge. Foto: Karl Erik Frederiksen

25-årig dømt for vold mod »Fucking Bandidos-luder«

Gribskov - 22. juni 2017 kl. 11:53 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der blev råbt »Fucking Bandidos-luder« og lignede udtryk, da en 26-årig mand blev både slået og sparket efter at være blevet væltet omkuld på gulvet på OK-tanken i Skærød. Det fortalter et af vidnerne i sagen mod en 25-årig mand med udenlandsk herkomst, som ved retten i Helsingør stod tiltalt for overfaldet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Vidnet er en tidligere ansat i butikken, som kun så lidt af episoden. Da hun så, at den 26-årige mand, der er etnisk dansker, blev væltet omkuld, blev hun trukket med ud i bagbutikken af en anden ansat. Her kunne hun høre noget, som hun kun kunne opfatte som hårde slag i ansigtet, sagde hun.

Hvad hun ikke så, det opfangede overvågningskameraerne i butikken samt ude på pladsen. Disse optagelser blev afspillet i retten. Episoden fandt sted søndag den 2. april om eftermiddagen. Dagen efter omdannede Nordsjællands Politi Helsinge til visitationszone, fordi man ønskede at modvirke et truende opgør mellem to bande-grupperinger, Bandidos og den ny gruppe Gremium MC, som i foråret etablerede en afdeling i Helsinge. I følge en analysegruppe, som Nordsjællands Politi har etableret, er den 25-årige mand, som nu er dømt for overfaldet, tilknyttet Gremium MC, mens den 26-årige har tilknytning til Bandidos.

Den dømte har siddet varetægtsfængslet siden onsdag 5. april. Han blev anholdt i nærheden af Helsinge station, hvor politiet gennemførte en større aktion, fordi en anden og yngre mand med tilknytning til Gremium MC var blevet forfulgt af tre Bandidos-tilknyttede mænd med baseballkøller på Stationspladsen i Helsinge. Disse tre mænd blev ligeledes anholdt den dag. De er fortsat varetægtsfængslet og kan først vente at få deres sag behandlet ved retten efter sommerferien, oplyser anklageren Line Rosberg.

På de videoklip, der blev afspillet i retten, ser man, at der inde i butikken eller i døren til butikken står to mænd, mens den 26-årige går ind i butikken. Man ser også den tiltalte komme kørende i en kassevogn ind til tanken, og at den ene af de to andre springer over til ham, hvorefter de skynder sig ind i butikken. På det tidspunkt står den 26-årige i kø ved kassen, hvor den tiltalte straks griber ham bag fra i begge skuldre og smider ham ned på gulvet, hvorefter man kan se ham løfte hænderne til slag og se ham sparke. Han får mindst to slag i ansigtet og mindst to spark i ansigtet, hvorefter han sætter foden på den 26-åriges hoved og presser det ned i gulvet.

Den 26-årige blev afhørt som vidne, men kunne om selve episoden intet huske, fordi han havde fået en kraftig hjernerystelse - hvad der i øvrigt blev bekræftet af en lægeundersøgelse på Hillerød Sygehus. Han benægtede, at han havde nogen som helst tilknytning til Bandidos.

- Men jeg har en formodning om, at andre tror det. En af hans mine venner er nemlig også kendt for at være venner med et par personer med tilknytning til Bandidos.

Anklageren Line Rosberg krævede den 25-årige i dømt både fængselsstraf i mindst seks måneder og udvisning fra Danmark.

Efter en halv times votering kunne domsmandsretten fastsætte straffen til fire måneders ubetinget fængsel og betinget udvisning af Danmark med en prøvetid på to år. Da han har siddet varetægtsfængslet siden 5. april, vil betyde, at han løslades nu. Da udvisningsdommen er gjort betinget, får den ingen praktisk betydning med mindre, at den dømte begår ny kriminalitet inden for en prøvetid på to år.