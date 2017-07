18 foreninger får del i festival-overskud

Netop som de første arbejdshold gik i gang med at omdanne den store strandparkering i Tisvildeleje til festivalplads for Musik i Lejet, der afvikles 20.-22. juli, afsluttede festivalens donationsudvalg fordelingen af overskuddet fra festivalen sidste år, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Uddelingen af overskuddet er en opfyldelse af festivalens formålsparagraf, hvor der står, at overskuddet skal bruges til at støtte idrætsarbejde for børn og unge samt kultur i Gribskov Kommune. Foreningerne skulle søge i januar i år, og nogle af modtagerne fik del i overskuddet i foråret og forsommeren, mens flertallet har måttet vente på, at Skat har godkendt regnskabet for festivalen i 2016.